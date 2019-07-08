Поїхала до Ялти: дівчина київського футболіста відпочиває в окупованому Криму (фото)

Дівчина футболіста "Динамо" поїхала в Крим (Колаж РБК-Україна)

Дівчина поскаржилася, що в окупованому Криму тепер стало дорого

Дівчина захисника київського "Динамо" і збірної України Артема Шабанова похвалилася фотографіями відпочинку в окупованому Криму. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що обраницю Шабанова звуть Юліанна, вона багато займається спортом, любить подорожі і захоплюється йогою.

Як зазначила Юліанна в коментарях до фотографій, вона поїхала до Ялти, щоб зустрітися там зі своєю доброю подругою. Дівчата сфотографувалися на набережній Ялти, а також Юліанна показала відео з гори Ай-Петрі.

Фото: instagram.com/yulichka_queen

"Прекрасний вид: чисте море, гори, кипариси, інжир, фрукти, загалом все красиво, але стало дорого", - так дівчина прокоментувала свій відпочинок в Криму.

Її коханий, захисник київського "Динамо" і збірної України Артем Шабанов, на даний момент знаходиться на тренувальному зборі в Австрії. Відомо, що 8 липня відбудеться третій спаринг під час підготовчого періоду – проти грецької команди "Олімпіакос".

Артему Шабанову 27 років, він народився в Києві. Футболом займається з дитинства і отримав виховання в академії київського "Динамо", після чого перейшов в школу столичного "Арсеналу". У 2014-2016 році він грав за луцьку "Волинь", а в січні 2018 року підписав чотирирічний контракт з "Динамо". У 2018 році він отримав "Суперкубок України".

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