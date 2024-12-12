Селена Гомес объявила о помолвке с любимым
Американская актриса и исполнительница Селена Гомес объявила о помолвке со своим избранником.
Радостной новостью звезда поделилась в Instagram, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
Селена Гомес выходит замуж
32-летняя знаменитость обнародовала серию романтических кадров, где предстала с роскошным бриллиантовым кольцом в объятиях бойфренда - 36-летнего продюсера Бенни Бланко. В подписи к фото Селена не стала скрывать радостные эмоции: "Навсегда начинается сейчас", - написала она.
Селена Гомес выходит замуж (фото: instagram.com/selenagomez)
Можно понять, что мужчина сделал предложение артистке во время пикника в парке. В комментариях коллеги и фаны поздравляют пару с важным решением. В числе тех, кто уже поздравил селебрити - Дженнифер Энистон, Карди Би и другие представители мирового шоу-биза.
Сам же Бенни в комментариях отметил: "Эй, подождите! Это моя жена!".
Селена Гомес выходит замуж (фото: instagram.com/selenagomez) Селена Гомес выходит замуж (фото: instagram.com/selenagomez)
Что известно об отношениях Селены Гомес и ее избранника
Они знакомы с 2019 года, и их знакомство произошло во время совместной работы над песней исполнительницы. Но свои романтические отношения знаменитости подтвердили только в 2023 году.
Слухи о помолвке появились еще в августе, ведь тогда Селена обнародовала снимок, на котором позировала перед зеркалом, а на безымянном пальце она разместила два сердечка в виде эмоджа. Рядом с ней позировал Бланко, но он не смотрел в камеру, и поэтому подписчики предположили, что таким образом влюбленные намекнули на возможную женитьбу.
Селена Гомес выходит замуж (фото: instagram.com/selenagomez)
В прошлом, когда певица только объявила об отношениях с Бланко, некоторые из фанатов неоднозначно на это отреагировали, поскольку мужчина ранее работал и дружил с бывшим Гомес - артистом Джастином Бибером. Однако Селена встала на защиту любимого и подтвердила свое решительное намерение быть вместе с ним. Она писала о том, что он для нее стал лучшим, что когда-нибудь с ней случалось:
"Он все равно лучше любого, с кем я когда-либо была, это факт", - подчеркивала селебрити.
Окружение пары также поддержало их отношения.
"Их друзья, семья и близкие с обеих сторон поддерживают это и рады видеть их вместе. По их мнению, между ними могут быть удивительные и длительные отношения. Бенни считает Селену невероятно гениальной. Он считает ее чрезвычайно талантливой, искренней, милой и умной", – говорил инсайдер.
Селена Гомес и ее любимый Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)
Кроме того, Бенни и Селена в прошлом заявляли о своем желании стать родителями. Бланко говорил о том, что это одна из основных его целей в жизни, подчеркивая, что он очень любит детей.
Сама певица также высказывалась о перспективе собственного материнства. Она признавалась, что не может выносить ребенка из-за проблем со здоровьем, однако рассматривает для себя вариант суррогатного материнства или усыновления.
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