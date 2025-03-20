Деми Мур показала 70-летнего Брюса Уиллиса в окружении дочерей: трогательные фото

В среду, 19 марта, известный голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией , отметил 70-летие. В честь праздника его бывшая жена и мама трех общих дочерей Деми Мур растрогала фанов семейными кадрами с празднования.

Не секрет, что после развода в 2000 году, Деми Мур и Брюс Уиллис, которые имеют общих дочерей Румер, Скаут и Таллулу, сохранили дружеские отношения.

Так, актриса продолжает поддерживать связь с бывшим мужем и его женой Эммой Хеминг. В последние годы она также остается важной частью семьи, участвуя в уходе за больным отцом своих дочерей.

В день рождения Брюса семья в очередной раз собралась вместе и весело проводила время, чтобы порадовать именинника.

Брюс Уиллис с дочерьми и Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Соответствующие кадры, на которых Уиллис счастливо обнимается с родными умилили сеть:

"Позвольте мне сказать, как искренне восхищает та связь, которую вы построили после того, как распался ваш брак? Это все говорит о том, какие вы хорошие и приземленные люди, и что семья всегда будет на первом месте, несмотря ни на что".

"Я очень восхищаюсь вами, Деми. Какой вы сострадательный и отзывчивый человек. Отношения всей семьи прекрасны. Единство - это все".

"Ваша семья - это настоящее вдохновение. Сострадание, доброта и безусловная любовь".

"Любовь, забота и душевность вашей большой семьи, которую объединяет Брюс, - это урок и подарок для нас".

"Любовь, которую вы все имеете к Брюсу, так прекрасна. Вы являетесь воплощением того, какой должна быть семья. Вы полны любви, и это видно".

Брюс Уиллис в объятиях дочери Таллулы (фото: instagram.com/demimoore)

Порадовала своим присутствием и внучка, которую Брюсу подарила дочь Румер в апреле 2023-го.

Брюс Уиллис с внучкой (фото: instagram.com/demimoore)

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В 2022 году Брюс сообщил о завершении своей актерской карьеры после того, как врачи диагностировали у него афазию - нарушение речи, вызванное поражением речевого центра мозга. Впоследствии семья уточнила, что это состояние является следствием лобно-височной деменции.

В 2023 году его жена Эмма Хеминг рассказала об ухудшении самочувствия Уиллиса. У него постепенно начали исчезать память и заметно ухудшились логическое мышление и восприятие реальности.

Напомним, Брюс женат на модели Эмме с 2009 года. У пары есть две дочери - Мейбл и Эвелин.

Брюс Уиллис с младшей дочерью (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

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