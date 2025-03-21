От мини до изящных платьев: как экс-"Spice Girls" Джери Халлиуэлл повторяет стиль Кейт Миддлтон

Когда-то Джери Халлиуэлл, известная как дерзкая "перчинка" из Spice Girls, эпатировала публику откровенными образами и яркими выходами. Однако в последние годы ее стиль претерпел кардинальные изменения - теперь она отдает предпочтение элегантным силуэтам, сдержанным цветам и классическим фасонам. Более того, многие ее образы напоминают гардероб принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Случайное ли это совпадение или сознательный выбор? РБК-Украина (проект Styler) предлагает разобраться, как именно экс-звезда поп-группы повторяет стиль будущей королевы.

Так, 11 марта этого года, на службе ко Дню Содружества в Вестминстерском аббатстве Джери Халлиуэлл выбрала элегантное белое платье от Jenny Packham с контрастной черной отделкой.

Декоративная окантовка на талии и воротнике сразу вызвала ассоциации с образом принцессы Уэльской, которая в 2024 году появилась в подобном платье этого же бренда на параде Trooping the Colour. Джери Халлиуэлл копирует стиль Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

Во время Каннского кинофестиваля 2023 года Джерри появилась в роскошном асимметричном платье на одно плечо из свадебной коллекции Erdem.

Этот выход также напомнил об эффектном образе Кейт, которая ранее в том же году на церемонии BAFTA очаровывала в похожем платье от Alexander McQueen. Джери Халлиуэлл и Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

В 2022-м, на День АНЗАК, принцесса Уэльская завершила свой образ элегантной твидовой шляпкой-обідком с черным бантом от Jane Taylor.

Интересно, что через несколько лет на Дне Содружества Джери Халлиуэлл появилась в том же самом головном уборе, что лишь подчеркнуло ее склонность к утонченному стилю, похожему на образы Кейт Миддлтон. Джери Халлиуэлл копирует стиль Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

В 2025-м бывшая участница "Spice Girls" выступила с речью на мероприятии Harper's Bazaar International Women's Day, выбрав для этого стильный белый брючный костюм от Saint Laurent.

Ее элегантный монохромный образ отлично вписался в концепцию изысканного кэжуала - стиля, который является визитной карточкой Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская также неоднократно обращалась к подобному решению, в частности в 2022 году, когда она поразила публику белым костюмом Alexander McQueen во время Игр Содружества в Бирмингеме. Джери Халлиуэлл и Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

Что известно о Джери Халлиуэлл

Джери Халлиуэлл (настоящее имя - Джеральдин Эстель Горнер) - британская певица, автор песен и детская писательница.

Стала популярной в середине 1990-х годов как участница знаменитой поп-группы "Spice Girls". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

"Рыжая перчинка" сделала самую успешную сольную карьеру из всех участниц группы, была четыре раза номинирована на BRIT Awards, выпустила четыре сингла, которые достигли первого места в британских хит-парадах, а суммарные продажи её альбомов превышают четыре миллиона копий. "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

Последний раз группа "Spice Girls" выступала в полном составе во время церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года, где они исполнили две песни - "Wannabe" и "Spice Up Your Life". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

В 2019 году девушки снова объединились для концертного тура, но Виктория Бекхэм не смогла присоединиться к ним. Участницы группы "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

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