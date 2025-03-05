За скандальный номер о ТЦК: "Квартал 95" отметили антипремией

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook инициаторов антипремии "Гендер в деталях".

"Поздравляем с непочетной победой в антипремии "Сексист года-2024" студию "Квартал 95"! Просим победителей связаться с нами для получения награды - соромомета, который по мнению наших подписчиц и подписчиков, в этом году должен быть именно у них", - говорится в сообщении организаторов.

Что известно о номере "Квартала 95" о ТЦК

В мае 2024-го актеры Квартала 95 посвятили номер начальнику Ровенского Территориального центра комплектования и социальной поддержки Александру Ярмошевичу. Мужчина оскандалился, когда в сеть слили видео, где он на рабочем месте целуется с женщинами-коллегами.

Квартал решил разыграть сценку на эту тему, однако многим украинцам она не показалась забавной. Пользователи сети, в частности военнослужащие, критиковали юмористов за дискредитацию ВСУ и неправомерное использование военной формы.

Как "Квартал 95" выиграл антипремию "Сексист года-2024"

Как известно, победителя определяли онлайн по результатам благотворительных сборов. Так, были выбраны пять комикес, которые открыли банки для Женского ветеранского движения. Тот кандидат, чья банка набрала больше всего пожертвований, стал победителем антипремии "Сексист года". В целом инициатива помогла собрать 48,5 тысяч гривен.

Среди других претендентов на звание "Сексист года" также были шоу "Холостяк", которое Гендер в деталях назвал одним из самых мизогинних на телевидении, бар в Харькове, который дал своим коктейлям названия "Мечта педофила", "Изнасилованный" и т.д. и преподаватели университетов, чьи заявления и лекции поразили гендерной стереотипностью и мизогинией. Среди таких в частности были Владимир Кравец, преподаватель Тернопольского национального педагогического университета, и Никита Василенко, экс-преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ им.

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