Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Россия перекидывает системы противовоздушной обороны в Москву и район Керченского моста - в других направлениях защита существенно ослаблена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Что сообщила разведка
По словам главы государства, украинская разведка получила внутренние российские документы, содержащие оценку последствий украинских дальнобойных ударов.
Также в документах, по словам Зеленского, зафиксированы ответные меры, которые принимает российское руководство.
Куда Россия перебрасывает ПВО
"Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту", - сообщил Зеленский.
По его словам, именно эти два направления российское руководство определило приоритетными для защиты.
"Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины", - отметил президент.
Что еще обсуждали
Отдельно глава государства сообщил, что получил доклад по состоянию российского ракетного производства и стратегической авиации.
По его словам, Украина готовит новые ответные шаги на продолжение войны и удары по украинской территории.
Зеленский также отметил, что Украина уже предоставила свои дипломатические предложения, а ответственность за затягивание войны возложила на российское руководство.
Атаки на Керченский мост и Москву
Удары по российской столице не утихают уже несколько недель. 18 июня украинские беспилотники поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - на предприятии вспыхнул большой пожар.
Атаку назвали самой большой за два года, а жители нескольких районов жаловались на "нефтяной дождь".
На следующий день удары по Москве не прекратились. Мэр города Сергей Собянин заявил, что якобы сбито около 35 беспилотников.
В эти выходные в Крыму прозвучала серия взрывов. Российские власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту, а местные жители возле Керченского морского порта сообщали о пожаре и густом дыме.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил - украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста. Объекты находились примерно в 300 км от линии фронта.