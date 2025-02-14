Кошевой прямо сказал, будут ли закрывать "Квартал" (видео)

Юморист Евгений Кошевой высказался о "Едином Квартале" и ответил, хочет ли он, чтобы проект закрывали. Кроме этого, комик рассказал, что думает о критике.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Кошевой высказался в интервью Наталье Тур, которое уже вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Так, юморист рассказал, как выбирает себе роли и образы. По словам Кошевого, он сразу понимает, какие номера ему не подходят.

"Это не то чтобы табу. Просто когда ты читаешь и оно тебе неинтересно, я не могу сказать, что это политические или какие-то бытовые номера. Если тебе неинтересно и ты считаешь, что оно будет как-то грязно - то зачем это делать", - сказал Кошевой.

Впрочем, отметил артист, все равно остаются те, кто чем-то недоволен.

"Все равно люди найдут что-то, даже не в грязном, они все равно будут трактовать что-то по-своему", - признал Евгений.

Кошевой сказал, будут ли закрывали "Квартал" (скриншот)

По словам Кошевого, он любит "Квартал". А тем, кто критикует шоу, он советует просто его не смотреть.

"Это наша основная работа, от которой мы получаем удовольствие. Если кто-то нас не понимает, пожалуйста, не смотрите", - заявил комик.

А насчет закрытия "Квартала" мнение Кошевого следующее - он этого не хочет.

"Но давайте мы еще немножко поживем! Это если любимое дело - его так просто не бросишь. У нас, слава Богу, пока хватает и сил, и ресурсов, и, самое главное, зрителей и фанатов", - считает Евгений.

Почему критикуют квартал

Студия "Квартал 95" неоднократно подвергалась критике из-за своих юмористических номеров, которые некоторые зрители считают неуместными или оскорбительными. В последнее время таких ситуаций было немало.

В декабре 2024 года "Квартал 95" оказался в центре скандала из-за шутки о языковеде Ирине Фарион. После критики студия объяснила, почему этот номер попал в эфир, признав его "абсолютно неприемлемым".

Кроме этого, "Квартал" попал в скандал из-за карты Украины, на которой не все заметили Крым. Это вызвало возмущение среди зрителей. После негативной реакции студия исправила ошибку.