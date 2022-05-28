ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зробити кекс в мікрохвильовці, якщо немає духовки: всього 5 хвилин!

Новость на русском →
Субота 28 травня 2022 10:29
Як зробити кекс в мікрохвильовці, якщо немає духовки: всього 5 хвилин! Кекс в мікрохвильовці за п'ять хвилин (1000.menu)
Автор: Людмила Жукова

Якщо у вас немає духовки, а приготувати десерт до чаю дуже хочеться - спробуйте зробити кекс в мікрохвильовці. Він готується дуже легко, а результат вас дуже порадує.

У матеріалі Styler читайте простий рецепт солодощів.

Для приготування вам знадобляться

  • Какао - 2 ст. ложки
  • Розпушувач - 1/4 ст. ложки
  • Молоко - 5 ст. ложок
  • Масло вершкове - 3 ст. ложки (можна замінити рослинним)
  • Цукор - 4 ст. ложки
  • Мука - 4 ст. ложки
  • Ванільний цукор - за смаком
  • Яйце - 1 штука

Відзначимо, що інгредієнти розраховані на маленьку порцію випічки, ви можете подвоїти їх - і отримати більш великий кекс.

Покроковий рецепт приготування

У миску просійте сухі інгредієнти - борошно, какао-порошок і розпушувач. В окремій тарілці розбийте яйце, додайте молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішайте все виделкою або віночком. З'єднайте сухі інгредієнти з рідкими і добре все перемішайте. У тесті не повинно бути грудочок.

Візьміть форму для кексу, змастіть її маслом і вилийте тісто. Поставте в мікрохвильовку на 5 хвилин. Готовність спробуйте дерев'яною паличкою.

При бажанні ви можете змастити кекс кремом або шоколадною глазур'ю. Смачного.

Як зробити кекс в мікрохвильовці, якщо немає духовки: всього 5 хвилин!Шоколадний кекс в мікрохвильовці за 5 хвилин (фото: 1000.menu)

Читайте також, як приготувати ніжний полуничний торт без випічки з простих інгредієнтів.

Також ми писали, як приготувати Медовик без духовки.

Крім того, читайте, Наполеон без випічки всього за 20 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність