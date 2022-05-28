Як зробити кекс в мікрохвильовці, якщо немає духовки: всього 5 хвилин!
Якщо у вас немає духовки, а приготувати десерт до чаю дуже хочеться - спробуйте зробити кекс в мікрохвильовці. Він готується дуже легко, а результат вас дуже порадує.
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Для приготування вам знадобляться
- Какао - 2 ст. ложки
- Розпушувач - 1/4 ст. ложки
- Молоко - 5 ст. ложок
- Масло вершкове - 3 ст. ложки (можна замінити рослинним)
- Цукор - 4 ст. ложки
- Мука - 4 ст. ложки
- Ванільний цукор - за смаком
- Яйце - 1 штука
Відзначимо, що інгредієнти розраховані на маленьку порцію випічки, ви можете подвоїти їх - і отримати більш великий кекс.
Покроковий рецепт приготування
У миску просійте сухі інгредієнти - борошно, какао-порошок і розпушувач. В окремій тарілці розбийте яйце, додайте молоко і розтоплене вершкове масло. Перемішайте все виделкою або віночком. З'єднайте сухі інгредієнти з рідкими і добре все перемішайте. У тесті не повинно бути грудочок.
Візьміть форму для кексу, змастіть її маслом і вилийте тісто. Поставте в мікрохвильовку на 5 хвилин. Готовність спробуйте дерев'яною паличкою.
При бажанні ви можете змастити кекс кремом або шоколадною глазур'ю. Смачного.
Шоколадний кекс в мікрохвильовці за 5 хвилин (фото: 1000.menu)
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