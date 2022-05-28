ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки: всего 5 минут!

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 10:29
Как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки: всего 5 минут! Кекс в микроволновке за пять минут (1000.menu)
Автор: Людмила Жукова

Если у вас нет духовки, а приготовить десерт к чаю очень хочется - попробуйте сделать кекс в микроволновке. Он готовится очень легко, а результат вас очень порадует.

В материале Styler читайте простой рецепт сладости.

Для приготовления вам понадобятся

  • Какао - 2 ст. ложки
  • Разрыхлитель - 1/4 ст. ложки
  • Молоко - 5 ст. ложек
  • Масло сливочное - 3 ст. ложки (можно заменить растительным)
  • Сахар - 4 ст. ложки
  • Мука - 4 ст. ложки
  • Ванильный сахар - по вкусу
  • Яйцо - 1 штука

Отметим, что ингредиенты рассчитаны на маленькую порцию выпечки, вы можете удвоить их - и получить более большой кекс.

Пошаговый рецепт приготовления

В миску просейте сухие ингредиенты - муку, какао-порошок и разрыхлитель. В отдельной тарелке разбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Перемешайте все вилкой или венчиком. Соедините сухие ингредиенты с жидкими и хорошо все перемешайте. В тесте не должно быть комочков.

Возьмите форму для кекса, смажьте ее маслом и вылейте тесто. Поставьте в микроволновку на 5 минут. Готовность попробуйте деревянной палочкой.

При желании вы можете смазать кекс кремом или шоколадной глазурью. Приятного аппетита.

Как сделать кекс в микроволновке, если нет духовки: всего 5 минут!Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут (фото: 1000.menu)

Читайте также, как приготовить нежный клубничный торт без выпечки из простых ингредиентов.

Также мы писали, как приготовить Медовик без духовки.

Кроме того, читайте, Наполеон без выпечки всего за 20 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество