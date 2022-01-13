Наполеон без випічки всього за 20 хвилин: дуже простий рецепт
Приготувати неймовірно смачний торт "Наполеон" без випічки всього за двадцять хвилин? Здавалося б, таке завдання нездійсненне. Але маючи базові навички готування, трохи віри з себе і бажання, впоратися можна і з ним.
Секретом "швидкого" Наполеона поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Для торта нам знадобитися форма діаметром 17 см, а також ці інгредієнти:
- Печиво листкове "вушка" - 350-400 г
- Молоко - 600 мл
- Яйце - 2 шт.
- Цукор - 3 ст. л.
- Борошно - 3 ст. л.
- Ванільний цукор - 10 г
- Вершкове масло жирністю 82,5% - 100 г
Скрін: Ось таке печиво нам знадобиться
Для заварного крему дуже ретельно змішайте 2 яйця з цукром і борошном, щоб не було грудочок.
Молоко підігрійте до гарячого стану (щоб від нього йшов пар), але не кип'ятіть. Частинами додайте гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи.
Крем поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Не доводьте до кипіння. Якщо все ж крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то перебийте занурювальним блендером до однорідності.
Крем зніміть з вогню, в гарячий крем додайте ванільний цукор і вершкове масло, перемішайте.
Форму вистеліть харчовою плівкою.
Викладайте 1 шар печива, зверху гарячий крем, продовжуючи, поки не закінчиться весь крем.
Частину печива подрібніть в крихту, посипте зверху.
Торт залиште просочуватися при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім поставте в холодильник на 2 години, щоб крем схопився.
Скрін: Таким вийде наш тортик
Дуже важливо: щоб торт добре просочився і був смачним, потрібно брати свіже хрустке печиво.
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