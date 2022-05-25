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Ніжний полуничний торт без випічки з простих інгредієнтів: готується дуже швидко

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Середа 25 травня 2022 19:25
Ніжний полуничний торт без випічки з простих інгредієнтів: готується дуже швидко Рецепт полуничного торту без випічки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням теплої пори на полицях у крамницях можна побачити полуницю. Вона чудово смакує просто свіжою з цукром або сметаною. Але також з неї можна приготувати солодкий десерт без застосування духовки.

Рецептом приготування поділились фудблогер Ольга Головіна в Instagram.

Для десерту без випічки знадобиться:

  • полуниця;
  • печиво пісочне (можна з какао) - 500 г;
  • яйця - 2 шт;
  • молоко - 750 мл;
  • цукор - 75 г;
  • сіль - 2/3 ч.л;
  • масло вершкове - 75 г;
  • кукурудзяний крохмаль - 30 г;
  • борошно - 30 г;
  • глазур - 1 пачка (або шоколад+рослинна олія).

Спосіб приготування:

Спочатку яйця потрібно збити разом з цукром, сіллю, борошном та кукурудзяним крохмалем. Далі влийте молоко та знову перемішати.

Після цього проваріть в каструлі на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.

Крем відставте, щоб він трохи охолов та додайте вершкове масло. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності.

У форму необхідно викласти шар печива, далі викласти крем і повторити так ще два рази. Кулінар каже, що останній шар крему потрібно накрити харчовою плівкою.

Залиште десерт в холодильнику на декілька годин. Після цього зніміть харчову плівку та полийте глазур'ю.

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