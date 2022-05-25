Ніжний полуничний торт без випічки з простих інгредієнтів: готується дуже швидко
З настанням теплої пори на полицях у крамницях можна побачити полуницю. Вона чудово смакує просто свіжою з цукром або сметаною. Але також з неї можна приготувати солодкий десерт без застосування духовки.
Рецептом приготування поділились фудблогер Ольга Головіна в Instagram.
Для десерту без випічки знадобиться:
- полуниця;
- печиво пісочне (можна з какао) - 500 г;
- яйця - 2 шт;
- молоко - 750 мл;
- цукор - 75 г;
- сіль - 2/3 ч.л;
- масло вершкове - 75 г;
- кукурудзяний крохмаль - 30 г;
- борошно - 30 г;
- глазур - 1 пачка (або шоколад+рослинна олія).
Спосіб приготування:
Спочатку яйця потрібно збити разом з цукром, сіллю, борошном та кукурудзяним крохмалем. Далі влийте молоко та знову перемішати.
Після цього проваріть в каструлі на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
Крем відставте, щоб він трохи охолов та додайте вершкове масло. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності.
У форму необхідно викласти шар печива, далі викласти крем і повторити так ще два рази. Кулінар каже, що останній шар крему потрібно накрити харчовою плівкою.
Залиште десерт в холодильнику на декілька годин. Після цього зніміть харчову плівку та полийте глазур'ю.
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