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"Лінивий" Медовик без духовки: ніхто не здогадається, що це так просто!

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Неділя 22 травня 2022 18:00
"Лінивий" Медовик без духовки: ніхто не здогадається, що це так просто! Скріншот відео: Медовик без духовки за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Ніжний, пухкий, просочений кремом торт Медовик можна приготувати навіть без духовки. Рецепт настільки простий, що вам знадобляться базові інгредієнти, сковорода і трохи часу.

Секретами приготування смачного тортика поділилася український кулінар Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму діаметром 28 см, або на 2 торти діаметром 20 см

Для коржів:

  • мед - 200 г
  • масло - 200 г
  • яйця - 5 шт.
  • цукор - 200 г
  • сода -1,5 ч. л.
  • борошно - 330 г

Для крему:

  • сметана - 1500 г
  • цукор - 250 г
  • ванільний цукор - 1 шт.

Покрокове приготування

У каструлю з товстим дном і високими стінками покладіть масло, додайте цукор, натуральний мед, соду. Підігрійте масу на маленькому вогні, постійно помішуючи. Маса повинна потроху кипіти і пінитись. Варити треба до утворення карамельного відтінку.

Охолодіть до кімнатної температури. Вмісіть в масу яйця по одному за допомогою вінчика. Поетапно (2-3 етапи) вмісіть в тісто в борошно, замішуйте лопаткою.

Наливайте тісто у розігріту сковороду. Якщо є сумніви, що пригорить, змастіть сковороду трохи олією. Шар тіста близько сантиметра. Накрийте кришкою. Переверніть, і з другого боку кришкою не накривайте. Готувати треба на мінімальному вогні. Перевірте на готовність шпажкою.

Має вийти 10 коржів діаметром 20 см, з яких отримаємо два тортики. Два коржі залиште на крихту.

Приготуйте крем. До сметани або вершків додайте цукор, ванільний цукор і збийте до густої пишної маси. До нежирної (магазинної) сметани треба додати загущувач.

Щедро змастіть коржі кремом. За бажанням додайте будь-які ягоди.

Відправте торт на дві години до холодильника. Дістаньте й переверніть для рівномірного просочування.

Змастіть торт збоку, зверху, посипте крихтою і відправте до холодильника на просочування.

Раніше ми писали, як приготувати Наполеон без випічки всього за 20 хвилин.

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