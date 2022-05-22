"Лінивий" Медовик без духовки: ніхто не здогадається, що це так просто!
Ніжний, пухкий, просочений кремом торт Медовик можна приготувати навіть без духовки. Рецепт настільки простий, що вам знадобляться базові інгредієнти, сковорода і трохи часу.
Секретами приготування смачного тортика поділилася український кулінар Лілія Цвіт.
Інгредієнти на форму діаметром 28 см, або на 2 торти діаметром 20 см
Для коржів:
- мед - 200 г
- масло - 200 г
- яйця - 5 шт.
- цукор - 200 г
- сода -1,5 ч. л.
- борошно - 330 г
Для крему:
- сметана - 1500 г
- цукор - 250 г
- ванільний цукор - 1 шт.
Покрокове приготування
У каструлю з товстим дном і високими стінками покладіть масло, додайте цукор, натуральний мед, соду. Підігрійте масу на маленькому вогні, постійно помішуючи. Маса повинна потроху кипіти і пінитись. Варити треба до утворення карамельного відтінку.
Охолодіть до кімнатної температури. Вмісіть в масу яйця по одному за допомогою вінчика. Поетапно (2-3 етапи) вмісіть в тісто в борошно, замішуйте лопаткою.
Наливайте тісто у розігріту сковороду. Якщо є сумніви, що пригорить, змастіть сковороду трохи олією. Шар тіста близько сантиметра. Накрийте кришкою. Переверніть, і з другого боку кришкою не накривайте. Готувати треба на мінімальному вогні. Перевірте на готовність шпажкою.
Має вийти 10 коржів діаметром 20 см, з яких отримаємо два тортики. Два коржі залиште на крихту.
Приготуйте крем. До сметани або вершків додайте цукор, ванільний цукор і збийте до густої пишної маси. До нежирної (магазинної) сметани треба додати загущувач.
Щедро змастіть коржі кремом. За бажанням додайте будь-які ягоди.
Відправте торт на дві години до холодильника. Дістаньте й переверніть для рівномірного просочування.
Змастіть торт збоку, зверху, посипте крихтою і відправте до холодильника на просочування.
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