Найпотужніший зорепад початку 2020 року: як загадати правильне бажання

Зорепад Квадрантиди 2020 (колаж: РБК-Україна)

Зорепад Квадрантиди скоро досягне свого піку

Метеорний потік Квадрантиди стане першим потужним зорепадом 2020 року. І хоча він почався ще 28 грудня, а триватиме до 12 січня, свого піку потік "падаючих зірок" досягне в ніч з 3 на 4 січня.

Астрономи називають Квадрантиди одним з найкрасивіших астрономічних явищ початку року. А астрологи вважають, що оскільки ця подія збігається з новорічними святами, то бажання загадані в ніч з 3 на 4 січня мають всі шанси стати реальністю.

Коли дивитися зорепад

Найкращим часом для спостережень є час з 23:00 і до сходу Сонця. В цей час можна буде побачити до 200 метеорів на годину, оптичні прилади для цього не обов'язкові. Для того, щоб побачити зорепад, потрібно дивитися в бік північно-східного обрію неба. Перший зорепад 2020 року обіцяє бути одним з найбільш яскравих.

Джерелом яскравих метеорів є пояс астероїдів між Марсом і Юпітером, що багато в чому пояснює особливу енергетику Квадрантид.

Марс вважають покровителем сміливих, вольових людей, а Юпітер є символом мудрості, інтелекту, освіти. Тому, в цю ніч найкраще загадувати бажання, пов'язані з цими сферами - життєвий вибір, нові починання.

Як правильно загадати Квадрантидам бажання

Астрологи радять правильно налаштуватися перш, ніж відправляти у Всесвіт свої бажання. Протягом дня потрібно частіше думати про найзаповітніші мрії, візуалізувати її. Не зайвим буде бажання записати на папері, можна переглядати фото, які можуть надати образності вашій мрії.

Заповітні слова потрібно намагатися вимовити саме в ту мить, коли в небі відбувається яскравий спалах. Але в умовах міста це ускладнюється сильною ілюмінацією, тому краще виїхати за місто. Тим не менш, астрологи упевнені, що в цю ніч загадане навіть вдома бажання буде мати силу.

Головне - всім серцем вірити в те, що бажання здійсниться.