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Найпотужніший зорепад року: коли українці зможуть насолодитися видовищем

STYLERЖиття    13.12.2019 - 21:51
Найпотужніший зорепад року: коли українці зможуть насолодитися видовищем
Зорепад Гемініди (колаж: РБК-Україна)

Метеорний потік Гемініди стане одним з найкрасивіших видовищ

Зорепад Гемініди стане одним з найпотужніших зорепадів у 2019 році. За даними метеорологів ресурсу AccuWeather, унікальне природне явище українці зможуть побачити вже у ніч з 13 на 14 грудня.

Гемініди (Gemini) у перекладі з латини "близнюки". Свою назву зорепад отримав, тому що розташований в сузір'ї Близнюків. Метеорний потік Гемініди - це слід, який залишає за собою навколоземний астероїд Фаетон. При вході в атмосферу Землі шматочки астероїда залишають в небі яскравий різнобарвний слід.

Унікальність цього явища полягає в тому, що Гемініди виробляють величезну кількість метеорів, при цьому вони яскраві та різнокольорові - не тільки білого, але і жовтого, синього, червоного і зеленого кольору.

Найпотужніший зорепад року: коли українці зможуть насолодитися видовищем

Зорепад Гемініди (фото: AccuWeather)

В Американській метеорній спілці (AMS) прогнозують, що в цьому році "злива" може подарувати до 150 метеорів на годину, при цьому в 2011 було зафіксовано 200 метеорів на годину.

Фахівці радять спостерігати за зорепадом після настання півночі. Жителям великих міст фахівці рекомендують від'їхати на 30-40 кілометрів за межі міста, оскільки яскраве нічне освітлення мегаполісів може перешкодити видовищу.

А для тих, хто не хоче мерзнути, за зорепадом можна буде спостерігати онлайн - по віртуальному телескопу.

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