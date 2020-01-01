Землю накриє затяжна магнітна буря: коли чекати удару

Магнітні бурі в січні (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря здатна викликати головний біль і проблеми з тиском і серцем

Магнітна буря в січні 2020 нагряне на Землю в середині місяця. Метеоудар буде не надто потужним, але тягнутиметься два дні поспіль. Що таке магнітна буря, і як вберегтися від її впливу- в матеріалі Styler.

Магнітна, або геомагнітна буря, може тривати від кількох годин до кількох діб. Вона стає наслідком надходження в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою планети.

Дати метеоударів у січні

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближчу магнітну бурю варто чекати вже 14 і 15 січня. Метеоудар не буде дуже сильним, але фахівці у цей період рекомендують уважніше поставитись до свого здоров'я.

Магнітні бурі в січні 2020 (скрін: ФІАН)

Хто схильний до впливу магнітних бур, і як захиститися

Від метеоударів можуть постраждати всі без винятку. Це проявляється, як безпричинний головний біль, втома, дратівливість, апатія. Але особливо схильні до їх дії метеочутливі люди, гіпертоніки, із серцево-судинними недугами, психічно нестабільні люди.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, медики у період геомагнітних ударів рекомендують відмовитися від алкоголю, шкідливої жирної їжі, звести до мінімуму вживання кави та інших збуджуючих напоїв.

Непогано було б виспатися і провести цей період за прочитанням улюбленої книги або заняттям хобі, уникати стресових ситуацій і сімейних сварок.