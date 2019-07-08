Астролог попередила про складний період: що можна і не можна робити

Гороскоп на тиждень від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, що можна і не можна робити на цьому тижні - з 8 по 14 липня

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня 2019 року радить всім знакам Зодіаку бути обережними. Найближчі дні пройдуть при світлі зростаючого місяця і головною подією тижня стане розворот Меркурія. За словами відомого астролога Тетяни Борщ, примхлива планета піде назад 8 липня і завершить петлю аж 1 серпня. Цей період складний тим, що збігається з коридором затемнень.

Що не варто робити з 8 по 14 липня

З 8 по 14 липня астролог радить всім знакам Зодіаку не здыйснювати великі покупки. Також бажано не реєструвати шлюб в цей період. Утримайтеся від реєстрації фірми. Та й взагалі, не починайте займатися новими справами.

Не варто кардинально змінювати свій зовнішній вигляд, робити пластику та інші операції, якщо тільки вони не викликані крайньою необхідністю.

Не варто починати вчитися чомусь новому і вирушати в подорож в нові місця.

Що можна робити з 8 по 14 липня

Це час для всіх знаків Зодіаку ідеально підходить для виправлення помилок, зроблених у минулому, повернення до старих проектів і їх остаточної доробки.

Люди, яких ми вже знаємо, можуть несподівано відкритись з нового боку. Можливі ностальгічні настрої, зустрічі зі старими знайомими і друзями.

Коридор затемнень і ретро Меркурій на цей раз пов'язані, що означає повернення до свого істинного "я", усвідомлення своїх справжніх бажань та їх подальшу реалізацію.

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