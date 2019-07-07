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Наближається найщасливіший день у році: поради астролога

STYLERЖиття    07.07.2019 - 21:25
Наближається найщасливіший день у році: поради астролога
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

9 липня не починайте нових справ

Найщасливіший день у 2019 році для українців - це 9 липня. У цей період можна "начаклувати собі вдачу", стверджує астролог Ефа Форінау колонці "Обозревателя". Експерт розповіла, що в році трапляється кілька особливо вдалих днів, коли всі бажання можуть здійснитися.

За словами Форіної, українців чекає такий день саме 9 липня, головне його дочекатися. Не слід планувати в цей період нових починань і справ. Краще зосередитися на духовних практиках і замовленні бажань.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас все було чудово і добре, нам треба дочекатися 9 липня. Це універсальна точка загадування бажань, коли все сходиться як треба. Таких днів буває всього кілька в році, коли можна начаклувати собі щастя", - вважає експерт.

Астролог рекомендує подумати, що саме вам буде до душі, чого хоче ваше серце і загадати бажання. Також можна спробувати намалювати своє бажання на папері або зробити "карту мрії", де буде зображено бажане. Все це може допомогти, впевнена експерт.

Наближається найщасливіший день у році: поради астрологаІлюстративне фото (pixabay.com)

"Наприклад, можна робити карткові розстановки, візуалізації, використовувати руни, читати замовляння, молитви, сури і так далі. Можна змалювати бажане на папері або скласти "карту бажань" - на аркуші картону або полотні наклеїти картинки-символи речей або подій, які ви хочете отримати в своєму житті", – розповіла Ефа Форіна.

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