Наближається найщасливіший день у році: поради астролога

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

9 липня не починайте нових справ

Найщасливіший день у 2019 році для українців - це 9 липня. У цей період можна "начаклувати собі вдачу", стверджує астролог Ефа Форінау колонці "Обозревателя". Експерт розповіла, що в році трапляється кілька особливо вдалих днів, коли всі бажання можуть здійснитися.

За словами Форіної, українців чекає такий день саме 9 липня, головне його дочекатися. Не слід планувати в цей період нових починань і справ. Краще зосередитися на духовних практиках і замовленні бажань.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас все було чудово і добре, нам треба дочекатися 9 липня. Це універсальна точка загадування бажань, коли все сходиться як треба. Таких днів буває всього кілька в році, коли можна начаклувати собі щастя", - вважає експерт.

Астролог рекомендує подумати, що саме вам буде до душі, чого хоче ваше серце і загадати бажання. Також можна спробувати намалювати своє бажання на папері або зробити "карту мрії", де буде зображено бажане. Все це може допомогти, впевнена експерт.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Наприклад, можна робити карткові розстановки, візуалізації, використовувати руни, читати замовляння, молитви, сури і так далі. Можна змалювати бажане на папері або скласти "карту бажань" - на аркуші картону або полотні наклеїти картинки-символи речей або подій, які ви хочете отримати в своєму житті", – розповіла Ефа Форіна.

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