"Самоуверенность и недооценка". Известный комментатор дал прогноз на бой Беринчик - Дэвис

Денис Беринчик и Кишон Дэвис сойдутся в бою за титул WBO 15 февраля. Для украинского боксера это будет первая защита титула, который он получил в мае 2024 года, победив мексиканца Эмануэля Наваррете . Кто же одержит победу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в этот раз?

Беринчик - Дэвис: кто победит

"Каким еще может быть прогноз на бой украинца, кроме как ждать от него победы? Конечно, едва ли не в первую очередь, это говорят эмоции. Но и рациональное зерно здесь также присутствует. Букмекеры считают фаворитом Кишона Дэвиса. Это ориентир, который демонстрирует, насколько сложный соперник ждет Дениса Беринчика. Но и прошлый его оппонент был фаворитом. Чем это завершилось, мы прекрасно помним. Особенно то, как между последними раундами мексиканца всеми доступными методами приводили в чувство", - говорит Лукьяненко.

Конечно, констатирует эксперт, Дэвис и Наваррете - боксеры совершенно разные. Ведь мексиканец не выделялся техникой, много ошибался в защите, в первую очередь полагался на свои длинные руки. И, что очень важно, поднимался в весе.

Кишон же боксер именно этого дивизиона. Он на полголовы выше Дениса. Ловко работает вторым номером от соперника, техничный, с быстрыми руками, хорошей реакцией, приличной защитой и еще и на 11 лет моложе. А это может дать о себе знать в последних раундах.

"Он действительно достойный боксер. И не зря на пресс-конференции и Денис, и Александр Красюк в один голос говорили, что через год-два Дэвис, вполне вероятно, станет чемпионом. Но не сейчас. Беринчик несколько преувеличивал, но все же был близок к правде, когда говорил, что Дэвис дрался с "какими-то лохами". Даже бывший чемпион мира Хосе Педраса, учитывая свое текущее состояние, не мог дать американцу хороший бой. А относительно легкие победы над не очень сложной оппозицией могут стать неоправданно теплой ванной", - говорит комментатор.

По мнению Сергея, Кишон "сейчас считает, что схватил Бога за бороду".

"В предыдущем поединке он впервые в карьере дрался в мейн-ивенте, у себя в родном городе. В карде с двумя братьями, а гимн США перед боем исполняли его сестры. Он снес соперника, который серьезно не уложился в лимит веса, за неполных два раунда. Это уже звучит круто. А теперь уже в 13-м поединке в карьере парень получает бой за пояс чемпиона. И ведет себя так, как будто победа ему гарантирована. Это самоуверенность, смешанная с недооценкой соперника", - комментирует Лукьяненко.

В свою очередь Беринчик прекрасно двигается на ногах, прилично работает как в защите, так и в атаке. После длиннорукого Наваретте габариты Дэвиса его вряд ли испугают. Как и сила удара.

"К тому же, ранее соперники Дэвиса выходили к нему просто проигрывать, в лучшем случае - давать бой. Украинец будет идти за победой. И не собирается вести себя в ринге, как хороший мальчик. Денис умеет и связать соперника, и поработать в клинче, и где-то быть немного грязным. Не уверен, что Дэвис к этому готов", - прогнозирует он.

Поединок обещает быть очень непростым. По мнению Сергея, американец "должен сразу броситься вперед, чтобы ответить за свои обещания нокаута в первом раунде". Но сразу столкнется с сопротивлением, которого не ожидает.

"И тогда мы посмотрим: действительно ли он готов становиться чемпионом мира, или только пытается откусить больше, чем способен проглотить. Беринчик слишком долго шел к этому поясу, чтобы так быстро его отдавать. Единственное, что серьезно беспокоит меня перед боем, так это смена тренера у Дениса. Слишком уж органично выглядел их дуэт с Егором Голубом. Станислав Григорук, конечно, тоже человек не новый в боксе, к тому же он уже работал с Беринчиком ранее. Но подобные качели перед таким боем настораживают. Как и в противовес персона Брайана Макинтайра в углу Дэвиса. Тренера, также работающего с Теренсом Кроуфордом. А это элитный уровень", - говорит эксперт.

Беринчик - Дэвис: где смотреть бокс онлайн

Напомним, что в Украине прямую трансляцию боя можно смотреть на MEGOGO.

Эфир будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOGO MAX". Просмотр возможен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Комментировать главный бой вечера будут Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук.

На MEGOGO боксерский марафон стартует со студийного вещания в ночь на 15 февраля - в 2:30 по киевскому времени. А непосредственно бой Беринчик - Дэвис начнется, ориентировочно, не раньше 5:30 утра субботы.