Денис Беринчик - Кейшон Дэвис. Кто победит и почему: прогноз на титульный бой

Украинский чемпион Денис Беринчик и американский претендент Кейшон Дэвис в ночь на 15 февраля проведут поединок за титул WBO в легком весе.

Боксерский вечер пройдет в американском Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Украинский боксер будет впервые отстаивать титул, завоеванный в мае прошлого года. Событие стартует в 3:00 по Киеву. Главный бой должен начаться примерно в 6:00.

Прогнозы букмекеров

Несмотря на то, что Беринчик выйдет на ринг в статусе чемпиона, эксперты считают его аутсайдером. По их мнению шансы Дэвиса на успех значительно выше.

Ставки на победу украинского боксера в любом формате принимаются в среднем с коэффициентом 4.50. Тогда как на успех американца можно поставить с котировкой 1.16. Ничья в этом противостоянии маловероятна - коэффициент такого окончания поединка - 19.00.

Также эксперты уверены, что бой продлится все 12 раундов и ни один из боксеров не сможет оформить досрочную победу. Котировка на это - 1.42.

Возможный выигрыш Дэвиса нокаутом оценивают в коэффициент 3.00, на аналогичную победу Беринчика прогноз значительно ниже - 13.00. Вероятность победы американца решением судей - 1.73, а украинца - 7.00.

Прогноз РБК-Украина

Как ни прискорбно признавать, а чемпион мира действительно выйдет на ринг в статусе андердога. Абсолютно все сейчас складывается в пользу Дэвиса.

Он моложе на 11 лет, он более подвижный и резкий, к тому же тактически грамотный. Правда и Беринчик - из тех, кто предпочитает работать в темпе. Дэвис с такими встречался нечасто. Среди его предыдущих оппонентов преобладали более статичные соперники, которых он переигрывал в противостоянии на средней дистанции.

Сам Дэвис говорит, что никогда не встречался с кем-то, похожим на Беринчика. Украинец - классический представитель хорошей любительской школы: находится в постоянном движении, меняет стойки и тактики, имеет в арсенале хорошо поставленные разнообразные удары.

Поэтому легко Дэвису не будет, но шансов на спортивную победу у него гораздо больше.

А на неспортивную - здесь он вообще вне конкуренции. К чему это? Не забывайте, что Дэвис будет боксировать в своей стране в рамках вечера, организованного компанией Top Rank. Компанией, к которой он принадлежит и которая сейчас переживает не лучшие времена. В этой ситуации титул и Дэвису, и Top Rank очень нужен. Здесь уже можно будет говорить об объединительных поединках против соотечественников - Джервонты и Стивенсона. И эти бои перспективны - их реально будет очень выгодно продать.

Беринчик в этом плане - проигрывает по всем статьям. Он старый, чужой и некреативный. Настоящего шоу с таким не сделаешь.

Поэтому, если бой будет равным, или даже с незначительным преимуществом украинца, победу все равно могут отдать сопернику. Таковы реалии современного профи-бокса.

С другой стороны вспомним бой с Наваретте. Тот тоже был более привлекательным и для американского, и для мексиканского боксерских рынков. Котировки были примерно такие, как и сейчас - не в пользу украинца. И бой таким, что спокойно могли отдать титул мексиканцу. Но тогда каким-то чудом все сложилось в пользу Беринчика. Возможно, сложится еще раз.