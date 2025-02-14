ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Денис Беринчик - Кейшон Дэвис: где и когда смотреть онлайн

Нью-Йорк, Пятница 14 февраля 2025 19:45
UA EN RU
Денис Беринчик - Кейшон Дэвис: где и когда смотреть онлайн Фото: Соперники готовы к бою (x.com/trboxing)
Автор: Андрей Костенко

За чемпионским поединком между обладателем титула WBO в легком весе украинцем Денисом Беринчиком и претендентом - Кейшоном Дэвисом из США украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире.

Об этом сообщил РБК-Украина медиасервис MEGOGO.

Вечер бокса состоится в ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

На каналах MEGOGO боксерский марафон стартует 15 февраля уже в 2:30 со студийного вещания. Главный бой начнется, ориентировочно, не раньше 5:30.

Комментаторы главного боя - Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук. На поединках андеркарда будут работать Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Трансляция боя и всего файткарда будет доступна к просмотру на MEGOGO по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL. Показ будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть бои с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Денис Беринчик - Кейшон Дэвис: где и когда смотреть онлайн

Ранее представили прогнозы на бой Беринчик - Дэвис за титул WBO.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
WBO Бокс Денис Беринчик
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта