"Самовпевненість і недооцінка". Відомий коментатор дав прогноз на бій Берінчик - Девіс

Денис Берінчик і Кейшон Девіс зійдуться у бою за титул WBO 15 лютого. Для українського боксера це буде перший захист титулу, який він здобув у травні 2024 року, перемігши мексиканця Емануеля Наваррете . Хто ж тріумфуватиме на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку цього разу?

Берінчик - Девіс: хто переможе

"Яким ще може бути прогноз на бій українця, окрім як чекати від нього перемоги? Звісно, ледь не в першу чергу, це говорять емоції. Але й раціональне зерно тут також присутнє. Букмекери вважають фаворитом Кейшона Девіса. Це орієнтир, який демонструє, наскільки складний суперник чекає на Дениса Берінчика. Але і минулий його опонент був фаворитом. Чим це завершилося, ми чудово пам'ятаємо. Особливо те, як між останніми раундами мексиканця усіма доступними методами приводили до тями", - говорить Лук'яненко.

Звісно, констатує експерт, Девіс і Наваррете - боксери геть різні. Адже мексиканець не виділявся технікою, багато помилявся в захисті, в першу чергу покладався на свої довгі руки. І, що дуже важливо, підіймався у вазі.

Кейшон же боксер саме цього дивізіону. Він на півголови вищий за Дениса. Вправно працює другим номером від суперника, технічний, зі швидкими руками, гарною реакцією, пристойним захистом та ще й на 11 років молодший. А це може датися в знаки в останніх раундах.

"Він справді гідний боксер. І не дарма на прес-конференції і Денис, і Олександр Красюк в один голос говорили, що через рік-два Девіс, цілком імовірно, стане чемпіоном. Але не зараз. Берінчик дещо перебільшував, але все ж був близьким до правди, коли казав, що Девіс бився з "якимись лохами". Навіть колишній чемпіон світу Хосе Педраса, зважаючи на свій поточний стан, не міг дати американцю гарний бій. А відносно легкі перемоги над не дуже складною опозицією можуть стати невиправдано теплою ванною", - говорить коментатор.

На думку Сергія, Кейшон "зараз вважає, що схопив Бога за бороду".

"В попередньому поєдинку він вперше в кар'єрі бився в мейн-івенті, у себе в рідному місті. В карді з двома братами, а гімн США перед боєм виконували його сестри. Він зніс суперника, який серйозно не вклався в ліміт ваги, за неповних два раунди. Це вже звучить круто. А тепер вже в 13-му поєдинку в кар'єрі хлопець отримує бій за пояс чемпіона. І поводить себе так, наче перемога йому гарантована. Це самовпевненість, змішана з недооцінкою суперника", - коментує Лук'яненко.

Натомість Берінчик чудово рухається на ногах, пристойно працює як в захисті, так і в атаці. Після довгорукого Наваретте габарити Девіса його навряд чи злякають. Як і сила удару.

"До того ж, раніше суперники Девіса виходили до нього просто програвати, в кращому випадку - давати бій. Українець буде йти за перемогою. І не збирається поводити себе в ринзі, як хороший хлопчик. Денис вміє і зв'язати суперника, і попрацювати в клінчі, і десь бути трохи брудним. Не впевнений, що Девіс до цього готовий", - прогнозує він.

Поєдинок обіцяє бути дуже непростим. На думку Сергія, американець "мусить відразу кинутися вперед, щоб відповісти на свої обіцянки нокауту в першому раунді". Але відразу зіштовхнеться з супротивом, якого не очікує.

"І тоді ми подивимося: чи справді він готовий ставати чемпіоном світу, чи лише намагається відкусити більше, ніж здатний проковтнути. Берінчик надто довго йшов до цього поясу, щоб так швидко його віддавати. Єдине, що серйозно турбує мене перед боєм, так це зміна тренера у Дениса. Надто вже органічно виглядав їхній дует з Єгором Голубом. Станіслав Григорук, звісно, також людина не нова в боксі, до того ж він вже працював з Берінчиком раніше. Але подібні гойдалки перед таким боєм насторожують. Як і на противагу персона Браяна Макінтайра в куті Девіса. Тренера, що також працює з Теренсом Кроуфордом. А це елітний рівень", - каже експерт.

Берінчик - Девіс: де дивитися бокс онлайн

Нагадаємо, що в Україні пряму трансляцію бою можна дивитися на MEGOGO.

Ефір буде доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOGO MAX". Перегляд можливий в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Коментувати головний бій вечора будуть Володимир Кобельков і Валентин Литвинчук.

На MEGOGO боксерський марафон стартує зі студійного мовлення у ніч на 15 лютого - о 2:30 за київським часом. А безпосередньо бій Берінчик - Девіс розпочнеться, орієнтовно, не раніше 5:30 ранку суботи.