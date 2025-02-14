Денис Беринчик - Кейшон Дэвис: главное о чемпионском бое за титул ԜВО в легком весе

В ночь с 14 на 15 февраля по киевскому времени в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоится поединок за титул чемпиона мира WBO в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом.

О главном вокруг этого события - в подборке РБК-Украина .

Легкий вес в профессиональном боксе имеет верхний предел - 61,2 кг. Такая "некруглая" цифра объясняется тем, что рамки всех весовых категорий в профи определяют в фунтах. И если перевести показатель в эту плоскость - получится 135 фунтов.

На сегодня в легком весе каждая из четырех главных версий имеет своего чемпиона. Два пояса принадлежат украинцам, и два американцам. От США чемпионами являются Джервонта Дэвис (WBA) и Шакур Стивенсон (WBC). От Украины - Василий Ломаченко (IBF) и Денис Беринчик (WBO).

На конец прошлого года пунктирно был очерчен объединительный поединок между Джервонтой и Ломаченко. Но, по сообщениям СМИ, украинец и его представители оставили переговоры. Сообщалось, что команда Ломаченко была возмущена слишком малой суммой гонорара, которую предложили американцы.

Ломаченко с тех пор находится в "подполье" и о его дальнейших намерениях пока никто не догадывается. А на ринг выходит другой украинец - Беринчик, которому будет противостоять другой Дэвис - Кейшон.

Кто такой Денис Беринчик

36-летний уроженец Краснодона Луганской области. Боксер легкого и первого полусреднего веса.

В любителях выступал в весовой категории до 64 кг. Обладатель Кубка Европы 2010 года, серебряный призер чемпионата мира-2010 и Олимпийских игр-2012.

На Олимпиаде в Лондоне на старте одолел шведа Энтони Игита, с которым затем пересекся в профи и также победил. В четвертьфинале оказался сильнее австралийца Джеффа Хорна - будущего чемпиона мира WBO в полусреднем весе и победителя легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо. Однако в финале уступил кубинцу Рониэлю Иглесиасу. Из любителей перешел в полупрофессиональную лигу WSB. Провел 5 поединков за "Украинских атаманов".

На профи-ринге оказался в 2015 году. Рекорд выступлений - 19 поединков, 19 побед (9 - нокаутом). Владел титулами WBO International (2018-2024) и WBO Oriental (2017-2018) в легком весе. В мае 2024 года сенсационно победил мексиканца Эмануэля Наваррете и получил титул чемпиона мира по версии WBO.

В профи Беринчик очень долго считался сугубо домашним боксером - 15 из 16-ти своих первых боев провел в Киеве и Броварах. И только с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вынужденно стал выступать за рубежом. В декабре 2022-го и в августе 2023-го провел бои в Лондоне и польском Вроцлаве. А чемпионская встреча с Наваретте стала его дебютом в США.

Как украинец стал чемпионом мира

Еще в декабре 2018 года, Беринчик победил в Броварах филиппинца Росеки Кристобаля и забрал вакантный титул WBO International в легком весе. Это давало ему формальное право на чемпионский поединок. Впрочем, "домашний" украинец не был привлекательной фигурой для промоутеров. Поэтому Беринчику пришлось восемь раз защищать пояс, пока ему дали шанс на титульный бой.

В январе 2024-го WBO наконец-то санкционировала чемпионский поединок с участием украинца. Соперником в противостоянии за вакантный пояс стал обладатель титула WBO во втором полулегком весе Наваррете, который поднялся в легкий вес.

Бой состоялся 18 мая 2024 года в американском Сан-Диего. Украинец с первых минут занял центр ринга и активно действовал. Его соперник также проявлял хорошую выносливость и подвижность. Беринчик эффективно атаковал корпус противника, тогда как Наваррете отвечал точными силовыми ударами. Поединок оказался напряженным и равным. В итоге судьи вынесли раздельное решение в пользу Беринчика: 115-113, 112-116, 116-112.

Кто такой Кейшон Дэвис

25-летний американский боксер с успешной любительской карьерой за плечами. Считается одним из самых перспективных молодых боксеров в США.

В 2021 году завоевал серебряную медаль в легком весе на Олимпийских играх в Токио, где уступил в финале кубинцу Энди Крусу.

В профессиональном боксе дебютировал в феврале 2021 года. Провел 13 боев, в которых одержал 12 побед (8 - нокаутом). Еще один поединок значится несостоявшимся.

Тренируется под руководством известного специалиста Брайана Макинтайра, который также работает с чемпионом мира Теренсом Кроуфордом. С декабря 2022-го Дэвис владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

8 ноября 2024 года американец одержал убедительную победу нокаутом во втором раунде над аргентинцем Густаво Лемосом. После этого стал первым номером в рейтинге WBO и официальным претендентом на чемпионский титул.

Взвешивание и сравнение соперников

Накануне поединка состоялась официальная церемония взвешивания. Беринчик оказался тяжелее Дэвиса.

Вес украинца 61,05 кг, против 60,87 кг - у соперника. Оба боксера уложились в лимит легкой весовой категории.

Другие показатели боксеров:

(champion.com.ua)

Скандалы перед поединком

Перед чемпионским боем в Нью-Йорке состоялись официальные медиа-мероприятия: две пресс-конференции и церемония взвешивания с традиционной битвой взглядов.

Украинский чемпион на всех встречах вел себя спокойно. Зато американец был слишком нервным и его постоянно тянуло на "подвиги". На первой пресс-конференции Дэвис пытался забрать у украинца чемпионский пояс. Тогда же и на последующих встречах агрессивно апеллировал к Беринчику, что-то ему пытался доказать, жестикулировал, толкался и тому подобное.

Но самым неожиданным стало обвинение Беринчика в расизме. На второй пресс-конференции, 12 февраля, Дэвис удивил всех заявлением.

"Хотел бы обратить внимание, что этот парень приехал в Соединенные Штаты и принес в мой номер коробку с бананами и арбузами, где оставил записку. Я думаю, что это по-расистски. Это делает наш бой еще и личным", - возмущался претендент.

Беринчик отверг обвинения, отметив, что не владеет английским, поэтому не мог оставить записку.

Однако, потом оказалось, что бананы с арбузами и запиской прислал Дэвису другой американский боксер - Теофимо Лопес.

К чести Дэвиса у него хватило такта извиниться перед Беринчиком и командой украинца.

"Простите меня, я наговорил лишнего на весь мир. Теперь я понимаю, почему вы себя так вели, потому что не хотели выглядеть расистами. Я понял, что украинцы уважают людей", - сказал Дэвис в видео, которое опубликовал в своем Instagram.