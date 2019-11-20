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В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 08:14
В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість погіршиться до 200 метрів

У середу, 20 листопада, в більшості областей України прогнозується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як попереджають українські синоптики з Гідрометцентру, сьогодні на більшості території країни варто очікувати сильний туман. Видимість погіршиться до 200-500 метрів. Також погіршення погодних умов прогнозують у Києві та Київській області.

Через туман синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності в Україні та Києві.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що сьогодні, 20 листопада, в Україні очікується переважно хмарна погода, а також невеликі заморозки. Вночі у східних областях температура повітря знизиться до -1 градуса. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від +2 до +6.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у Києві сьогодні також буде хмарно з туманами. Вітер східного напрямку посилиться у денні години та ближче до вечора. Температура повітря у столиці ледь досягне +4...+5 градусів.

У Києві частково обмежать рух на Південному мосту Завтра в Україні очікується туман
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