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Синоптики розповіли, коли розсіється туман в Києві

STYLERЖиття    20.11.2019 - 10:54
Синоптики розповіли, коли розсіється туман в Києві
Туман накрив Київ (фото: РБК-Україна)

Густий туман знову накриває Київ. Коли він розсіється - читайте на Styler

Туман накрив Київ вранці 20 листопада. У зв'язку з цим видимість погіршилась до 200-500 м (понад 1000 м - це вже серпанок). Із-за сильного туману синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки не тільки в столиці, але і по всій Україні.

Синоптики рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися кількох простих правил, щоб не потрапити в ДТП:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими авто;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Синоптики розповіли, коли розсіється туман в Києві

Туман в Києві (фото: РБК-Україна)

У той же час синоптики розповіли, як довго буде туман огортати українські міста, в тому числі - Київ.

За словами фахівців, вже з цього тижня, а саме - з 22 листопада - в країну прийде похолодання. За даними Укргідрометцентру, українців чекає мінусова температура (від 0 до -2). Саме тоді, коли знизиться температура повітря та антициклон почне посилюватися, густий туман у столиці розсіється.

У той же час, на цьому тижні в Києві буде спостерігатися відсутність опадів, що призведе до великої кількості пилу, який може літати в повітрі навіть при невеликому вітрі.

Синоптики розповіли, коли розсіється туман в Києві

Туман в Києві (фото: РБК-Україна)

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