Сами себе делаем хуже: эти ошибки во время уборки приведут к плохим последствиям

Мытье окон в солнечный день

Эксперт рекомендуют мыть окна в пасмурные дни. В сочный день средство очень быстро высыхает, оставляя следы, поэтому окна останутся грязными.

Использование старых тряпок

Старые тряпки, губки, веники и другие инструменты только переносят грязь и пыль, а не удалят их. Чтобы уборка была эффективной, регулярно заменяйте старый инвентарь на новый.

Использовать веник вместо пылесоса

Несмотря на то, что веники прекрасно подходят для удаления пыли и грязи почти из любой части дома, использовать его вместо пылесоса ошибка.

Это потому, что подметая вы можете поднять в воздух много пыли, которая оседает по поверхностям всей комнаты. Поэтому лучше отдавать предпочтение пылесосу.

Не использовать перчатки во время мытья ванной

Большинство средств для очищения унитазов і мойки ванн содержат ингредиенты, которые могут вызвать раздражение кожи и глаз.

Чтобы быть в безопасности, убедитесь, что комната хорошо проветривается и наденьте резиновые перчатки. Если моющее средство попало на кожу, немедленно промойте холодной водой.

Мытье стеклянных плит средствами для окон

Многим кажется хорошей идеей использовать чистящее средство на стеклянной плите. Однако, это не так, ведь большинство чистящих средств стекла содержат аммиак и оставляют пятна на поверхности. Лучше заменить его обычным уксусом.