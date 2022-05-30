Ці місця на кухні часто пропускають при прибираннях: накопичують жир і бруд

На кухнях зазвичай робочу поверхню протирають і вичищають найчастіше, при цьому від уваги нерідко вислизають інші місця, що збирають пил і бруд, а отже створюючи загрозу потрапляння на продукти та в наші страви. Експерт з чистоти перерахував такі "сліпі зони" на кухнях, які також вимагають регулярного прибирання.

Серед найпоширеніших місць на кухнях, про які зазвичай забувають при прибираннях і марафетах, називають верх полиць і шафок.

"Пил і жир від приготування їжі накопичуються в цих місцях і часто можуть викликати поганий запах, тому кілька разів на рік це завдання є обов'язковим", - зазначає британський фахівець з чистоти Лінсі Кромбі.

Вона рекомендує використовувати для видалення забруднень теплу мильну воду з краплею білого оцту, і серветки з мікрофібри, які ідеально підходять для цього завдання, оскільки легко видаляють жир, бруд і пил завдяки глибокій миючої здатності мікроволокна.

Ще одна "локація" на кухні, про яку часто забувають - це духовка, зокрема внутрішня частина, де може збиратися чимало жиру і бруду від приготування їжі, застиглі патьоки після пригорання.

Тут при очищенні краще використовувати мочалку, щоб не подряпати поверхні, і при цьому проникати навіть у важкодоступні місця.

Інші "приховані" області на кухнях, звертає увагу експерт, є місця в шафах, під меблями, плінтуси, стіни та стеля, де також збирається пил з павутинами, інше непотрібне сміття.