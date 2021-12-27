Як часто потрібно прибирати і мити в будинку: несподівана відповідь вчених

У кожної людини свої уявлення про чистоту в будинку і частоти наведення порядку. Найчастіше необхідність провести прибирання визначають на око або дотримуються суворого графіка – раз на тиждень, у суботу.

Однак всі наші звички формуються на тому, що було закладено нашими предками. А ось вчені вважають, що є певний алгоритм прибирання і наведення чистоти в будинку. Про це інформує Lifehacker.

Прибирання в будинку потрібно не тільки заради краси, але і для того, щоб позбутися від патогенних мікроорганізмів. У кожній зоні житла скупчуються і мешкають різні мікроби з різним життєвим циклом.

Постільна білизна

На ліжку мікроби накопичуються разом з пилом і більшість з них вважається відносно нешкідливими. Велику небезпеку становлять виділення людини, такі як піт, слина і частинки шкіри.

Таке середовище стає прекрасним місцем для розмноження бактерій, пилових кліщів та іншої живності.

Постільну білизну потрібно міняти один раз в тиждень, в крайньому разі – один раз у два тижні. А прати білизну потрібно при високих температурах – від 60 градусів.

Раковина

Ці місця загального користування потрібно мити та дезінфікувати щодня. Навіть в найчистіших на вигляд раковинах активно розмножуються мікроорганізми, в тому числі й небезпечні.

Волога, залишки їжі, бруд з наших рук після вулиці або відвідування туалету – все це створює ідеальні умови для розмноження бактерій, в тому числі кишкової палички та сальмонели.

На кухні та у ванній раковини потрібно кожен день мити з миючим засобом. Також варто обробляти побутовим дезінфектантом.

Килими та підлоги

Чистити килими з пилососом можна не частіше одного разу на тиждень. Якщо в будинку є домашні тварини - навіть частіше. Це допоможе тримати бруд під контролем і не дасть йому розповзтися по всьому будинку.

Підлогу можна мити один раз у два тижні. На кухні – частіше, оскільки там на підлогу потрапляють крихти, краплі жиру та інші фрагменти їжі.

Сантехніка у ванній

Санвузол - місце, де накопичуються мікроорганізми найбільше. Там ідеальне середовище для їх розмноження. Варто відзначити, що мікроорганізми можуть поширюватися навіть на відстані 2 метрів від унітаза.

Мити унітаз і дезінфікувати потрібно раз на тиждень, при необхідності – два рази на тиждень.

А ось ванну і душову кабіну потрібно чистити зі спеціальними засобами не рідше одного разу на два тижні.

Не забудьте і про фіранки. Цвіль на них з'являється дуже швидко, тому їх потрібно мити та обробляти дезінфікуючим засобом не рідше одного разу на тиждень.

Рушник

Банні рушники дуже швидко накопичують різні мікроорганізми, в тому числі стафілокок, грибки та кишкову паличку. Тому вчені рекомендують їх міняти щодня.

Якщо такої можливості немає, то варто міняти рушники для душу хоча б раз в три дні, а після процедур просушувати рушники на батареї.

Кухонні рушники потрібно відправляти в прання раз в тиждень. Якщо ви працювали з сирим м'ясом або рибою, а потім витерли руки – відправляйте в прання відразу ж.

Кухонні губки

Раз у два дні кухонні губки потрібно кип'ятити або тримати в мікрохвильовці протягом двох хвилин. Раз на місяць - міняти на нові.

Прання губок або миття з милом не допомагають позбутися від мікроорганізмів, які там накопичуються. Потрібна стерилізація або часта заміна.

Дверні ручки

Ці предмети потрібно протирати не рідше одного разу на тиждень. Особливо це стосується дверей у ванну або на кухню – там бруд накопичується швидше і більше.