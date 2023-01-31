Самі собі робимо гірше: ці помилки під час прибирання приведуть до поганих наслідків

Миття вікон в сонячний день

Експерт рекомендують мити вікна в похмурі дні. У сочний день засіб дуже швидко висихає, залишаючи сліди, тому вікна залишаться брудними.

Використання старі ганчірки

Старі ганчірки, губки, віники та інші інструменти лише переносять бруд і пил, а не видалять їх. Щоб прибирання було ефективним, регулярно замінюйте старий інвентар на новий.

Використовувати віник замість пилососу

Попри те, що віники чудово підходять для видалення пилу та бруду майже з будь-якої частини дому, використовувати його замість пилососу є помилкою.

Це тому, що підмітаючи ви можете підняти в повітря багато пилу, який осідає по поверхнях усієї кімнати. Тому краще надавати перевагу пилососа.

Не використовувати рукавичок під час миття ванної

Більшість засобів для очищення унітазів та миття ван містять інгредієнти, які можуть викликати подразнення шкіри та очей.

Щоб бути в безпеці, переконайтеся, що кімната добре провітрюється і надягніть гумові рукавички. Якщо миючий засіб потрапив на шкіру, негайно промийте холодною водою.

Миття скляних плит засобами для вікон

Багато кому здається гарною ідеєю використовувати засіб для чищення скла на скляній плиті. Однак, це не так, адже більшість засобів для чищення скла містять аміак і залишають плями на поверхні. Краще замінити його звичайним оцетом.