Украинская ведущая пригласила Пугачеву и Галкина на интервью. Ответ не удивил

Известная украинская журналистка и телеведущая Наталья Мосейчук во время рабочей поездки в Юрмалу, которая состоялась в конце июля этого года, встретила знаменитых супругов - Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Ведущая 1+1 решила воспользоваться случаем и пригласить пару на интервью.

Реакция Галкина и Пугачевой на приглашение на интервью

Мосейчук увидела Примадонну в компании ее мужа и сына Гарри, которые гуляли по городу. Тогда же журналистка предложила российскому шоумену прийти к ней на интервью, отметив, что она из Украины.

"Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", - сказала Наталья на своем YouTube-канале.

Певица и шоумен, осудившие войну в Украине, услышали, что их зовут, но близко к съемочной группе подходить не стали. Что касается интервью, то конкретного ответа Мосейчук не получила, хотя Галкин сказал, что подумает над ее предложением.

"Когда семья высказала свою позицию по поводу войны в Украине, уехала из России и продемонстрировала свое отношение, то как-то не хочется вмешиваться в их жизнь и личное пространство, подставлять им камеры или микрофон. Мы с большим уважением отнеслись к этим людям. Для них выехать из того помета, в котором они жили - это уже гражданская позиция. У них непростые времена, потому что они получают кучу хейта, они рискуют", - добавила Наталья.

Пугачева с Галкиным гуляют по городу (скриншот: YouTube-канал Натали Мосейчук)

Что думают об этом пользователи

Еще перед тем, как вы сказали о встрече с семьей Галкиных, я сразу о них подумала. Было бы интересно посмотреть интервью с Максимом, но вы верно отметили, у него и без этого очень много хейта

Было очень приятно видеть Галкина и Аллу. Спасибо за отличное видео

Много внимания Пугачевой, которая НИ СЛОВА не сказала против войны. Только о том, что "гибнут их ребята".

Хороших русских не существует в природе, и достаточно тянуть их в наше пространство. Уничтожайте в себе неполноценных малороссов.

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают Украину. Семья почти сразу избавилась от бизнеса в РФ и переехала в Израиль.

На своей странице в Инстаграм шоумен постоянно освещает зверства российских оккупантов и разрушения наших городов.