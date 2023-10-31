"Им все мало": бывший зять Пугачевой украл песню у украинской певицы

Украинская певица Indira возвращается в шоу-бизнес после долгой паузы с новой песней "Хлопчики". Тем не менее, этот перерыв в ее музыкальной карьере был связан с тяжелыми жизненными обстоятельствами и личными трагедиями.

РБК-Украина (проект Styler) узнало, почему артистка так долго не выпускала новых треков, а также о "зарубе" поп-звезды с российскими певцами, поддерживающими захватническую войну против нашей страны.

Почему долго не было песен

Один из факторов, повлиявший на жизнь молодой артистки - оккупация родной Каховки.

А дальше - подрыв россиянами Каховской ГЭС, что повлекло за собой масштабную экологическую катастрофу. Это трагическое событие оставило глубокий след в сердце певицы, поскольку именно там остались родные.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

"Долго я не пела, потому что в сердце была та депрессия, что нахлынула на меня когда началась война. Я очень переживаю за своих родных, я никому этого не пожелаю. Прошло время, я долго была уединена, потому что не могла морально справиться со страхом и угнетением, но уже сейчас я готова поделиться своей музыкой и историей, чтобы поддержать всех, кто почувствовал похожую боль и понимает, насколько важно оставаться сильными, даже в самых темных моментах", - рассказывает певица.

Indira говорит, что о некоторых моментах до сих пор не может рассказать, потому что это касается безопасности ее семьи.

"Но когда освободят левобережье Херсонщины, тогда возможно я смогу поделиться", - добавляет она.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

О чем песня "Хлопчики"

Сегодня же Indira выдает увлекательную композицию, открывающую перед слушателями тайное желание каждой девушки, а именно: мечту стать королевой мужских сердец.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

"Этот трек я посвящаю всем мальчикам, мужчинам! Мы, девушки, восхищаемся вами, мы вами гордимся! В ваших сильных стальных руках так уютно и спокойно. Ай лав ю, бойз!" - подчеркивает Indira.

Скандал с россиянами

Оказывается, автор песен певицы перепродал песни российским звездам, поддерживающим Путина и его режим.

“Им все мало, они воруют все. Это просто нонсенс. В современном цифровом мире, думали ли они, что я не увижу. Просто украли, где-то слова, где-то бридж", - говорит Indira.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

Это уже третья песня, которую воруют российские исполнители!

"Первая песня - это "Хулиган", слова песни идентичны. Ее присвоил Пресняков, его песня называется иначе "Все нормально", но все как под копирку. А следующий трек присвоила его жена. Моя новая песня "Хлопчики" - она на украинском, а у Подольской песня называется "Все домой", а еще в этом треке есть слова моей другой песни, которую я выпустила и в 2019 году, называется "Bambina", - рассказывает певица.

Воровство стало предметом юридического обсуждения.

Артистка подала в суд на автора песни, а также на российских исполнителей, звездное время которых пришлось на 90-е.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (фото: российские СМИ)

Добавим, что 55-летний Пресняков (как и его нынешняя супруга) поддерживает путинский режим и войну России против Украины. Выступал с концертами для российских "спасателей-миротворцев", разрушающих украинские города и убивающих мирное население. Певец занесен в базу "Миротворец" и находится в подсанкционном списке Украины.

В начале 90-х Пресняков был женат на Кристине Орбакайте - дочери Алле Пугачевой, которая, в отличие от своего бывшего зятя, поддерживает Украину.

Владимир Пресняков (фото: российские СМИ)