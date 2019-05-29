Найнебезпечніша алергія: Комаровський застеріг батьків немовлят. Відео

Доктор Комаровський розповів про те, як легко визначити чи є у дитини алергічна реакція на яйця, а також чи можна при такому виді алергії робити дитині щеплення. Про це відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський, який раніше зруйнував міф про лікування ангіни, розповів про те, що алергія на яйця найчастіше проявляється у вигляді реакції на яєчний білок.

Причому, на думку педіатра, такий вид алергії є найнебезпечнішим для малюка.

"Це алергія, яка проявляється в дуже важкій формі, на дуже невелику кількість яєчного білка", - каже Комаровський.

Комаровський розповів про алергію на яйця і вакцинацію (фото: pxhere.com)

Для того, щоб визначити, чи є у дитини алергія на яєчний білок, необхідно вмочити палець у білок і змастити губу дитини з внутрішньої сторони. Якщо губа через кілька секунд опухне - це означає, що у дитини є алергія.

Зазначимо, за твердженням Комаровського, такий вид алергічної реакції є протипоказанням до вакцинації.

Комаровський розповів про алергію на яйця і вакцинації (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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