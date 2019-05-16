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Індивідуальна особливість: Комаровський зруйнував міф про високу температуру

STYLERЖиття    16.05.2019 - 22:27
Індивідуальна особливість: Комаровський зруйнував міф про високу температуру
Комаровський зруйнував міф про високу температуру (фото: facebook.com/uakomar)

Євген Комаровський пояснив про індивідуальні прояви при високій температурі

Доктор Євген Комаровський розповів батькам, чи варто турбуватися про холодні руки і ноги у дитини з високою температурою. Про це педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський, котрий раніше розповів про ідеальний продукт для першого прикорму, повідомив, що холодні руки і ноги - це реакція судин на підвищення температури тіла. І зміна кровообігу при цьому є індивідуальною особливістю малюка.

Індивідуальна особливість: Комаровський зруйнував міф про високу температуру

Комаровський зруйнував міф про високу температуру (фото: pediatriccenterofroundrock.com)

Але при цьому, за словами педіатра, важливо переконатися - вони просто холодні або "холодні сині". Як правило, якщо кінцівки малюка прохолодні, але при цьому рожеві, то це - нормально.

Але якщо вони холодні і сині, тоді вам потрібно звернутися до лікаря за консультацією.

Комаровський зруйнував міф про високу температуру (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Нагадаємо, Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Також ми повідомляли, що Уляна Супрун розповіла про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною.

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