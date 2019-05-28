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Найкращий спосіб: Комаровський зруйнував міф про ангіну. Відео

STYLERЖиття    28.05.2019 - 08:17
Найкращий спосіб: Комаровський зруйнував міф про ангіну. Відео
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський попередив про небезпечні наслідки ангіни

Доктор Комаровський розповів, за допомогою яких ліків необхідно лікувати ангіну у дитини. Про те, що ця хвороба більш небезпечна, ніж прийнято вважати, відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про те, чи варто купувати кварцову лампу, заявив, що ангіну обов'язково потрібно лікувати антибіотиками.

Педіатр каже, що в народі ангіною називають будь-який біль у горлі. І навіть деякі педіатри дотримуються такої думки.

Найкращий спосіб: Комаровський зруйнував міф про ангіну. Відео

Комаровський розповів про ангіну і антибіотики (колаж: РБК-Україна)

"Але з точки зору класичної медицини ангіна - це гостра бактеріальна інфекція, коли запалення в горлі викликано одним з двох мікробів, або стрептококом, або стафілококом", - каже Комаровський.

Справа в тому, що ангіна, яка не лікується антибіотиками, швидше за все пройде сама. Але ця хвороба може дати ускладнення на серце і нирки, тому лікування антибіотиками - найкращий і найбільш ефективний спосіб зменшити страждання хворого і знизити ймовірність ускладнень.

Комаровський розповів про ангіну і антибіотики (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

До речі, Уляна Супрун зруйнувала міф про кисневі коктейлі, розповівши про їх неефективність, а також про небезпеку надлишку кисню для організму людини.

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