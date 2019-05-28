Найкращий спосіб: Комаровський зруйнував міф про ангіну. Відео

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський попередив про небезпечні наслідки ангіни

Доктор Комаровський розповів, за допомогою яких ліків необхідно лікувати ангіну у дитини. Про те, що ця хвороба більш небезпечна, ніж прийнято вважати, відомий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про те, чи варто купувати кварцову лампу, заявив, що ангіну обов'язково потрібно лікувати антибіотиками.

Педіатр каже, що в народі ангіною називають будь-який біль у горлі. І навіть деякі педіатри дотримуються такої думки.

Комаровський розповів про ангіну і антибіотики (колаж: РБК-Україна)

"Але з точки зору класичної медицини ангіна - це гостра бактеріальна інфекція, коли запалення в горлі викликано одним з двох мікробів, або стрептококом, або стафілококом", - каже Комаровський.

Справа в тому, що ангіна, яка не лікується антибіотиками, швидше за все пройде сама. Але ця хвороба може дати ускладнення на серце і нирки, тому лікування антибіотиками - найкращий і найбільш ефективний спосіб зменшити страждання хворого і знизити ймовірність ускладнень.

Комаровський розповів про ангіну і антибіотики (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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