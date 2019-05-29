Самая опасная аллергия: Комаровский предостерег родителей младенцев. Видео

Доктор Комаровский рассказал о том, как легко определить есть ли у ребенка алергическая реакция на яйца, а также можно ли при таком виде аллергии делать ребенку прививки. Об этом известный педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский, ранее разрушивший миф о лечении ангины, рассказал о том, что аллергия на яйца чаще всего проявляется в виде реакции на яичный белок.

Причем, по мнению педиатра, такой вид аллергии является самым опасным для малыша.

"Это аллергия, которая проявляется в очень тяжелой форме, на очень небольшое количество яичного белка", - говорит Комаровский.

Комаровский рассказал об аллергии на яйца и вакцинации (фото: pxhere.com)

Для того, чтобы определить, есть ли у ребенка аллергия на яичный белок, необходимо мокнуть палец в белок и смазать губу ребенка с внутренней стороны. Если губа через несколько секунд опухнет - это означает, что у ребенка есть аллергия.

Заметим, по утверждению Комаровского, такой вид аллергической реакции является противопоказанием к вакцинации.

Комаровский рассказал об аллергии на яйца и вакцинации (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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