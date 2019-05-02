Алкоголь під час вагітності: доктор Комаровський зробив важливу заяву

Доктор Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів, чи можна пити під час вагітності

Доктор Євген Комаровський розповів, чи можна вагітним жінкам вживати алкоголь. До педіатра звернулися батьки майбутнього малюка з відповідним питанням, на яке він відповів, опублікувавши відео на своєму Instagram-акаунті.

Багато майбутніх мам задаються питанням, чи можна в малих дозах вживати алкоголь під час виношування дитини, і при цьому не нашкодити майбутньому малюку.

На думку доктора Комаровського у кожної людини різне трактування "малих доз". Тому якщо він зараз скаже "Можна", а для мами мала доза - це, приміром 200 грам, тоді всі будуть говорити, що Комаровський дозволив вагітним пити.

Комаровський розповів про алкоголь під час вагітності (фото: pixabay.com)

"Тому я вам відразу скажу, що ні один лікар в здоровому глузді не скаже, що вам хоч скількись можна. Вам НЕ МОЖНА! Анітрохи. Ніколи. Нічого", - заявив педіатр.

Хоча доктор Комаровський і стверджує, що прийняті 50 грамів сухого вина в день народження або на Новий рік, дитині не зашкодять. Педіатр все ж наполягає, що робити цього не варто.

Комаровський розповів про алкоголь під час вагітності (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Євген Комаровський розповів, чи варто привчати дитину до сну на подушці, і з якого віку це краще робити.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, що зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів.

До речі, Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.