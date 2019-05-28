Поставтеся до цього відповідально: Супрун застерегла майбутніх батьків

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун докладно розповіла про правильну підготовку до майбутнього батьківства

Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися зі спеціалістами, а не шукати порад в інтернеті. Про це очільниця МОЗ написала на своїй Facebook-сторінці.

Супрун, яка раніше зруйнувала міф про кисневі коктейлі, дала кілька порад щодо плану підготовки до майбутньої вагітності.

Здайте загальний аналіз крові

Ця процедура є безкоштовною і дозволить виявити запальні процеси або анемію. Що дозволить призначити додаткові процедури або лікування.

До того ж, кров треба здати обом батькам, щоб з'ясувати резус-фактор. Навіть якщо у батька Rh+, а в матері Rh-, не варто панікувати, боячись резус-конфлікту, у дитини не обов'язково буде Rh+.

Якщо немає крововиливів, історії переривання вагітностей, попереднього народження резус-позитивної дитини чи позаматкової вагітності, то під час вагітності все має бути гаразд.

Річ у тім, стверджує Супрун, що під час пологів кров Rh- матері і Rh+ дитини можуть контактувати, і наступні вагітності можуть бути ускладнені.

"Наявність анти-резус антитіл можна перевірити, і якщо їх немає, під час вагітності, то одразу після пологів вводять, Rh-імуноглобулін, який запобігає формуванню в матері імунної реакції. Якщо він уже є, то, на жаль, лікування не допоможе", - пише Уляна Супрун.

Уляна Супрун розповіла про планування вагітності (фото: babiesbest.ch)

Перевіртеся на інфекційні хвороби

Обидва партнери мають перевіритися на ряд захворювань. Це сифіліс, ВІЛ, гепатит С, герпес, наявність імунітету до гепатиту В, токсоплазмоз, кір. Також важливо перевіритися на наявність хвороб, що передаються статевим шляхом.

Також Супрун зруйнувала міф про токсоплазмоз, який, вважається може передаватися через котячі фекалії. Очільниця МОЗ стверджує, що вірус передається через непросмажене чи солоне м’ясо, а не котячі фекалії. Тому, якщо у майбутньої породіллі нема імунітети до токсоплазм, не варто здавати кота у притулок.

Зробіть чи оновіть щеплення

Справа в тому, що інфекційні захворювання під час вагітності - це великий ризик для фізичного та розумового розвитку дитини. Причому не всі щеплення можна робити під час вагітності.

Перед вагітністю необхідно зробити такі щеплення, стверджує Супрун:

проти вітрянки, якщо ви не хворіли;

якщо один із партнерів носій вірусу гепатиту В, іншому слід пройти вакцинацію;

правець та дифтерія - необхідно робити кожні 10 років;

треба перевірити антитіла до кору і в разі необхідності зробити щеплення, бо кір, свинка та краснуха - загроза для плоду.

А під час вагітності можна і треба робити щеплення проти грипу. До того ж антитіла можуть передаватися від матері до дитини, і "знадобляться" їй вже після народження.

Киньте курити, пити та вживати наркотики

Необхідно покинути курити, пити та вживати наркотики. Причому, це стосується обох майбутніх батьків.

"Всі ці сполуки псують життєздатність яйцеклітини, сперматозоїдів і їхню якість", - пише Супрун.

До того ж відмова від куріння покращує фертильність. А куріння батька знижує кількість активних сперматозоїдів на 14-17% і впливає на фертильність майбутньої дитини.

Куріння тютюну чи канабісу під час вагітності категорично заборонене. А алкоголь та наркотики викликають вади розвитку плоду і можуть погіршувати фізичний та розумовий розвиток дитини вже після народження.

Такоже варто переконатися, що на робочому місці ви не контактуєте з токсичними речовинами.

Уляна Супрун розповіла про планування вагітності (фото: babiesbest.ch)

Розберіться з хронічними захворюваннями та ліками

Уляна Супрун пише, що можна жити з рядом хронічних захворювань, як гіпертонія, клінічна депресія, гіпотиреоз, і не знати про це. А ці недуги впливають на фертильність і перебіг вагітності.

Ряд ліків категорично заборонений під час вагітності. В жодному разі не прописуйте собі ліки чи БАДи. Навіть ліки на основі трав можуть зашкодити майбутній дитині.

Нормалізуйте вагу

Очільниця МОЗ стверджує, що це важливо як для жінок, так і для чоловіків. Індекс маси тіла (ІМТ) має бути в рамках 18,5 - 25%. При чому ожиріння часто пов'язане з полікістозом яєчників, що викликає проблеми із зачаттям.

До того ж жінки з нормальною вагою рідше потребують кесарського розтину під час пологів.

А жінки з недостатньою масою тіла (ІМТ нижче 11%) взагалі можуть не завагітніти через аменорею - припинення менструації.

"Особливо аменорея загрожує атлеткам і танцівницям - жінками, які багато тренуються і недостатньо харчуються з метою контролю ваги", - пише Супрун.

А в чоловіків абдомінальний жир (живіт) також знижує перспективу стати батьком.

Перевірте стан щитоподібної залози

Труднощі з щитоподібною залозою, такі як нестача чи надлишок гормонів, можуть спричиняти проблеми з зачаттям, вагітністю - пре-еклампсію, передчасні пологи чи навіть вади розвитку дитини.

Супрун радить при плануванні вагітності проконсультуватися з ендокринологом. Лікар може призначити добавки йоду за потреби.

Уляна Супрун розповіла про планування вагітності (фото: babiesbest.ch)

Пийте потрібні вітаміни

Фолієва кислота (вітамін В9) - її треба почати пити за три місяці до запланованого зачаття і не припиняти до 12 тижня вагітності. Це - головний вітамін профілактики вад розвитку плоду.

Вегетеріанкам чи жінкам з хворобами кишківника можуть знадобитися добавки вітаміну В12.

В разі анемії можуть бути потрібні добавки заліза, вітаміну В12.

Перед зачаттям можна приймати вітамін Е, особливо чоловікам. Однак після зачаття цей вітамін не рекомендується.

Чоловікам варто налягати на волоські горіхи, насіння гарбуза та арахіс, оскільки вони є джерелами цинку - мікроелементу, потрібного для сперматогенезу.

Мультивітаміни треба приймати лише в разі недостатнього і одноманітного раціону.

Пройдіть огляд у гінеколога

Зробіть УЗД органів малого таза та цитологічне дослідження цервікального каналу. При чому це слід робити кожні 1-2 роки, - наголошує Супрун.

Також варто дізнатися про стан своїх фолікулярних запасів - потенційну кількість яйцеклітин, що можуть пройти овуляцію упродовж життя. Це важливо зробити жінкам, які досить довго відкладають вагітність, оскільки з віком такі запаси зменшуються - причому цей процес індивідуальний.

Чоловікам варто пройти обстеження в уролога, особливо якщо є дискомфорт із сечовипусканням або часткова еректильна дисфункція.

Не перейматися, якщо вагітність не настала з першої ж спроби

Більшість здорових фертильних пар можуть зачати упродовж 6-12 місяців. А жінкам, старшим за 35 років, може знадобитися вдвічі більше часу.

Максимальна ймовірність зачаття буде в разі незахищеного сексу тричі на тиждень за тиждень до ймовірної овуляції та під час неї.

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла українцям, що старі методи реабілітації пацієнтів, такі як "лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез відходять у минуле.

До слова, Уляна Супрун звернулася до українців із закликом підписати петицію про визнання Німеччиною Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.