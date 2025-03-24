Сагайдачная честно ответила, почему скрывает нового бойфренда

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая знакома многим по роли дочери богатого помещика Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна", ответила, почему до сих пор не рассекретила имя нового возлюбленного. Отметим, что пара вместе уже около года и воспитывает совместную дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину , опубликованном в YouTube.

На вопрос Демина, как зовут ее нынешнего возлюбленного, от которого она родила три месяца назад дочь, актриса снова отшутилась и прямо не ответила.

"Нет. Ну зачем?!" - ответила актриса.

В то же время Демин отметил, что это выглядит немного как маркетинговый план, чтобы удерживать интерес аудитории.

"Нет, нет никаких планов. Перестань всех подозревать в каких-то схемах. Нет никаких схем. Сказать, что я какая-то суеверная, то нет. Но почему-то я так чувствую. Я не могу это объяснить. Есть вещи, которые я просто чувствую - вот сейчас нужно так. Возможно, через несколько дней я почувствую и скажу - так его звать и дочь зовут так", - отметила Анна Сагайдачная.

Актриса подчеркнула, что она очень "сильно" чувствует людей.

"Я очень чувствительная, я очень метеозависимая, я очень чувствую людей. Я очень чувствую пространство, свое и людей, которые находятся в моем пространстве", - подчеркнула она.

Что известно про Анну Сагайдачную

Сагайдачной в этом году исполнится 36 лет.

Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, а также заслужила признание как актриса дубляжа. Однако ее путь в кино был не быстрым: сначала она работала аниматором, затем занималась озвучкой фильмов и только потом получила свои первые роли.

Одна из самых запоминающихся ролей - образ благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна".

Анна Сагайдачная была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью она подчеркнула, что развод был для нее не простым периодом.

В 2024 году она призналась, что у нее есть новые отношения и она снова беременна. В декабре 2024 она родила дочь, имя которой пока что скрывает.



Анна Сагайдачная скрывает нового возлюбленного (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

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