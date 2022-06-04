Садочки в Чернівцях: які заклади вже працюють, і як можна записати дитину
У Чернівцях дитячі садки не працювали з кінця лютого до початку березня. У місті з початку квітня відновили роботу чергових дитячих садків, а також запис в групи на наступний навчальний рік. У літній період частина дитячих садків позмінно піде на канікули.
Як працюють дитячі садки у Чернівцях та де можна записатися до групи - читайте в матеріалі нижче.
Які дитячі садки працюють
На час воєнного стану в Чернівцях працюють тільки чергові дитячі садки. Щоб записатися в діючу групу, необхідно звернутися до директора дошкільного закладу. У групи приймають також діток переселенців.
Батькам потрібні такі документи:
- Свідоцтво про народження дитини
- Паспорт одного з батьків
- Медичну довідку (за наявності)
- Довідку про взяття на облік ВПО
Працюють такі садочки: №1, №7, №12, №28, №29, №36, №40, №48, №54
№5, №53
№22, №31, №37
№30, №32, №34, №38, №41, №45, №52
№15, №17, №24, №25, №27, №43
№20, №44, №47
№26, Гімназія "Берегиня"
№2, №49, №50
№11, №16, №39, №4, №55
Адреси всіх працюючих дитячих садків можна подивитися ось тут.
Як записати дитину в дитячий сад
Подати документи можна особисто і для цього потрібно звернутися до директора обраного навчального закладу. А подати заявку на наступний навчальний рік можна в електронному вигляді - ось по цьому посиланню.
Літні канікули в дитячих садках
Як повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради, дошкільні навчальні заклади влітку закриватимуть у два етапи: з 20 червня до 13 липня, а потім з 18 липня до 10 серпня.
На час закриття дитячих садків працюватимуть чергові садочки або ж відкриють чергові групи. 7 дитячих садків на літо закривати не будуть, оскільки вони тільки недавно відкрилися.
Батьки зможуть вибрати інший дитячий садок, який буде відвідувати дитина під час канікул в його закладі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як справа з дитячими садками на Волині, а також у Львові та Івано-Франківську.