Садочки в Івано-Франківську: які ДНЗ працюють, і як записати туди дитину

В Україні поступово відновлюється освітній процес, зокрема відкриваються дошкільні заклади освіти. В літній період в Івано-Франківську планується відкриття частини дитячих садків.

Які саме заклади будуть відкриті, як до них потрапити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Які садочки працюватимуть

За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, у місті влітку планують відкрити 9 чергових дитячих садочків.

"З приходом літа ми готуємо чергові садочки, цьогоріч їх буде 9. Трохи збільшили, охопили усі частини міста", - повідомила Дротянко.

На період воєнного стану час перебування в садочку буде з 7:30 до 18:00. Також можуть бути змінені графіки приймання їжі та сну. Під час повітряної тривоги діти перебуватимуть в укритті.

Мова йде про такі садочки:

Калинонька № 1,

Струмочок № 12,

Бджілка № 3,

Дзвіночок № 9,

Кобзарик № 29,

Карпатська казка № 27,

Катруся № 10,

Квітка Карпат № 28,

Вишиванка № 35.

Хто зможе потрапити в садочок

Зі слів чиновниці, щоб діти ходили у черговий садочок, — батьки мають написати заяву про таку потребу.

Раніше міський голова Руслан Марцінків заявляв, що чергові ДНЗ зможуть відвідувати діти, батьки яких працюють.

"Звісно, що ми не рекомендуємо зараз відвідувати садочки. Але розуміємо, що є потреба в батьків, які працюють. Тому обов'язково мають бути довідки з роботи від обох батьків", - зазначив Марцінків.

Адреси та контакти садочків

Ознайомитися зі списком державних ДНЗ, дізнатися контакти, адреси можна за посиланням тут. У списку є номери телефонів, за якими можна дізнатися, чи працюють заклади освіти.

Інформацію про приватні садочки міста можна побачити тут.

Як записати дитину до ДНЗ

Для цього треба подати заявку та стати в електронну чергу після реєстрації, заповнивши відповідні форми на сайті за посиланням тут.

Алгоритм програми в режимі онлайн формує списки дітей для кожної вікової групи кожного ЗДО, опираючись лише на дату реєстрації та пільги.