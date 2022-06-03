Садочки на Волині: які заклади працюють і як туди записати дитину

На Волині, у Луцьку та Рівному почали працювати дитячі садки. Поки відкривають тільки ті дошкільні навчальні заклади, які готові приймати дітей. Також є можливість записатися в чергу на місце в дитячому садку на наступний навчальний рік.

Які дитячі садки вже відновили свою роботу і як записатися в дитячий сад з осені - читайте в нашому матеріалі.

Дитячі садки в Рівному

У Рівному дитячі садки відновили роботу ще з 23 травня. Поки відкрили 10 чергових садочків, в яких набрано 53 групи.

Відкриті: № 2, 39, 17, 45, 37, 56, 51, 52, 32 і Квасилівський ЗДО.

Зараз на виховання взяли 255 дітей, хоча потужності всіх чергових дитячих садків здатні охопити не менше 800 дітей.

Поки садочки працюють в обмеженому режимі - з 08:00 до 15:00, з обідом і без денного сну. У групи будуть набирати не більше 15 діток. З ними працюватимуть не тільки няні та вихователі, а й додаткові працівники тих дитячих садків, які поки не працюють.

Батькам знадобляться довідки - про стан здоров'я дитини та про роботу, оскільки в першу чергу приймають дітей, у яких батьки працюють в критичній інфраструктурі.

Заповнити форму для прийому дитини в дитячий сад в місті Рівне можна ось тут.

А ось по цьому посиланню можна подивитися список першочергового прийому дітей в дитячі садки міста.

Дитячі садки в Луцьку

У Луцьку з 1 червня відновили роботу шести чергових дитячих садків. Щоб дізнатися, який дитячий сад буде черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий сад і вас проконсультують.

Відкрили тільки ті дитячі садки, які були перевірені спеціальною комісією та обрані як найбезпечніші, з приміщеннями, які можна використовувати як укриття.

Робота дитячих садків буде з деякими обмеженнями. У кожній групі буде до 12 дітей, один вихователь буде закріплений за трьома дітьми для оперативного реагування в разі нестандартної ситуації. Працювати групи будуть в будні дні з 07: 00 до 19: 00.

Записатися в чергу на місце в дитячому садку в Луцьку можна ось тут, а також ось тут.

Детально ознайомитися з усіма правилами прийому дитини в дитячий садок в місті Луцьк - можна за цим посиланням.