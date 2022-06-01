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Садочки у Львові: які заклади працюють, і як туди записати дитину

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Середа 01 червня 2022 19:16
Садочки у Львові: які заклади працюють, і як туди записати дитину Як записати дитину в дитячий садок Львова (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні попри війну потроху відроджується освітній процес. У Львові дитсадки почали відкривати ще наприкінці березня, і запис до дошкільних навчальних закладів триває.

У нашій статті нижче читайте, які садочки зараз працюють у Львові, і як батькам записати туди малюка.

Скільки садочків працює зараз

З початку червня у місті заплановано відкриття ще 25 дитячих садочків, при тому, що 83 із загальної кількості в 120 вже працюють. Таким чином понад сто ДНЗ мають функціонувати на початку літа. Однак - у режимі чергових груп.

За словами завідувачки сектору оцінювання якості освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Наталії Клочко, станом на кінець травня у садки ходило близько 3 тисяч дітей зі 24 тисяч зарахованих. Із них 150 дітей - з числа внутрішньо переміщених осіб.

На вихователя по 2-3 дитини

Одна група має складатися не більше, ніж з 12 дітей. А всі відкриті садочки зобов'язані мати укриття.

"Починаємо формувати групи по 12 дітей. З міркувань безпеки вони працюватимуть у співвідношенні 1 вихователь на 2-3 дитини. Таким чином перебування у садочках буде безпечним для діток, адже відповідальні зможуть швидко завести малечу до укриття", - повідомив ще у квітні міський голова Львова Андрій Садовий, коли було відкрито 50 садочків.

На даний час вимоги щодо кількості дітей не змінилися.

Які садочки відкриті, і як працюють

Графік роботи садків у Львові - різний: є такі, що працюють упродовж 9 годин, 10,5 та 12-ти.

"Найперше відкриваємо ті садки, які найбільш затребувані - наприклад, є звернення від батьків, що вони працюють і не мають куди подіти дітей. Отож, пріоритет надають вихованцям, обоє батьків яких працюють. Якщо є вільні місця, то беруть і тих, у кого в сім’ї працює один з батьків", - пояснила Наталія Клочко.

Міська рада з міркувань безпеки не надає відкритого переліку дитсадків, які будуть працювати. Батьки можуть уточнити інформацію в адміністрації закладів.

"Він може не працювати, але інформацію про найближчий резервний садочок, до якого потрібно звернуться, вам обов’язково нададуть. Зі зрозумілих причин повного переліку закладів публічно надавати не будемо", - пояснив Садовий

До відвідування садків можна долучати і дітей переселенців. Детальнішу інформацію можна уточнити за телефоном: 032 254 60 48.

Список і контакти державних дитячих садків можна подивитися тут, приватних - тут.

Як записати дитину в садочок на новий навчальний рік

Подати заявку та стати в електронну чергу можна після реєстрації, заповнивши відповідні форми на сайті за посиланням тут.

Алгоритм програми в режимі онлайн формує списки дітей для кожної вікової групи кожного ЗДО, опираючись лише на дату реєстрації та пільги.

Важливо: вам потрібно буде прикріпити відскановані документи. Крім того, сайт не працюватимете, якщо у вас увімкнено VPN.

Раніше повідомлялося, коли в Києві відкриють більше дитячих садочків.

Також ми писали, як онлайн записати дитину в дитсадок Києва.

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