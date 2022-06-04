Садики в Черновцах: какие заведения уже работают, и как можно записать ребенка
В Черновцах детские садики не работали с конца февраля до начала марта. В городе с начала апреля возобновили работу дежурных детских садиков, а также запись в группы на следующий учебный год. В летний период часть детских садиков посменно уйдет на каникулы.
Как работают детские садики в Черновцах и где можно записаться в группу - читайте в материале ниже.
Какие детские садики работают
На время военного положения в Черновцах работают только дежурные детские садики. Чтобы записаться в действующую группу, необходимо обратиться к директору дошкольного учреждения. В группы принимают также деток переселенцев.
Родителям нужны такие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка
- Паспорт одного из родителей
- Медицинскую справку (при наличии)
- Справку о взятии на учет ВПЛ
Работают такие садики: №1, №7, №12, №28, №29, №36, №40, №48, №54
№5, №53
№22, №31, №37
№30, №32, №34, №38, №41, №45, №52
№15, №17, №24, №25, №27, №43
№20, №44, №47
№26, Гимназия "Берегиня"
№2, №49, №50
№11, №16, №39, №4, №55
Адреса всех работающих детских садиков можно посмотреть вот тут.
Как записать ребенка в детский сад
Подать документы можно лично и для этого нужно обратиться к директору выбранного учебного заведения. А подать заявку на следующий учебный год можно в электронном виде - вот по этой ссылке.
Летние каникулы в детских садиках
Как сообщили в управлении образования Черновицкого городского совета, дошкольные учебные заведения летом будут закрывать в два этапа: с 20 июня до 13 июля, а потом с 18 июля до 10 августа.
На время закрытия детских садиков будут работать дежурные садики или же откроют дежурные группы. 7 детских садиков на лето закрывать не будут, так как они только недавно открылись.
Родители смогут выбрать другой детский сад, который будет посещать ребенок во время каникул в его заведении.
Напомним, ранее мы писали о том, как обстоит дело с детскими садиками на Волыни, а также во Львове и Ивано-Франковске.