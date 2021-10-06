Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка з молодою нардепкою: несподівано і неприйнятно

Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс після його повернення до Грузії і ув'язнення відреагувала на ці події. До того ж вона прокоментувала і роман чоловіка з молодою нардепкою з партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько.

Сандра написала, що Міхо - політв'язень і вона теж вимагає його звільнення.

"Міхеїл Саакашвілі - політв'язень і як громадянин Грузії я повністю приєднуюся до вимоги його звільнення", - відреагувала вона.

Жінка також зазначила, що новина про нове кохання чоловіка була для неї несподіваною.

"Мої друзі та товариші запитують мене про моє приватне життя. Я не приховую, що зміст відео, опублікованого в п'ятницю ввечері, для мене став несподіваним, а форма була абсолютно неприйнятна. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви", - резюмувала Сандра.

У Сандри Рулофс і Міхеіла Саакашвілі є двоє синів: Едуард (1995 р.н.) і Ніколоз (2005 р.н.).

Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра (фото: facebook.com/RoelofsSandra)