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Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка з молодою нардепкою: несподівано і неприйнятно

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Середа 06 жовтня 2021 12:37
Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка з молодою нардепкою: несподівано і неприйнятно Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс після його повернення до Грузії і ув'язнення відреагувала на ці події. До того ж вона прокоментувала і роман чоловіка з молодою нардепкою з партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько.

Своїми думками дружина колишнього грузинського лідера поділилася на своїй Facebook-сторінці.

Сандра написала, що Міхо - політв'язень і вона теж вимагає його звільнення.

"Міхеїл Саакашвілі - політв'язень і як громадянин Грузії я повністю приєднуюся до вимоги його звільнення", - відреагувала вона.

Жінка також зазначила, що новина про нове кохання чоловіка була для неї несподіваною.

"Мої друзі та товариші запитують мене про моє приватне життя. Я не приховую, що зміст відео, опублікованого в п'ятницю ввечері, для мене став несподіваним, а форма була абсолютно неприйнятна. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви", - резюмувала Сандра.

У Сандри Рулофс і Міхеіла Саакашвілі є двоє синів: Едуард (1995 р.н.) і Ніколоз (2005 р.н.).

Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка з молодою нардепкою: несподівано і неприйнятноДружина Міхеїла Саакашвілі Сандра (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Ми також писали про те, що після затримання Саакашвілі, його нова кохана Ліза Ясько опублікувала у Facebook відео з ним, яке було записано ще до його поїздки до Грузії. На ньому пара зізналася про свої стосунки.

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Міхеіл Саакашвілі
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