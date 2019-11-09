"Русскій мір" ще повернеться: в Угорщині осквернили жертв радянського режиму

У столиці Угорщини, Будапешті, вандали-росіяни спотворили пам'ятник загиблим в Угорській революції 1956 року. Про це повідомив Андрій Іванов, який живе в Будапешті.

На пам'ятнику з'явився напис червоною фарбою "русскій мір ще повернеться". Причому зроблено це було в День національної пам'яті, 23 жовтня. Жителі Угорщини в цей день висловлюють жалобу через загибель тисяч своїх співвітчизників, які стали жертвами радянських військ під час придушення повстання.

В Угорщині осквернили пам'ятник жертвам Угорської революції (фото: facebook.com/Андрій Іванов)

Молодий чоловік пише на своїй Facebook-сторінці, що йому "соромно бути росіянином в Європі" через подібні випадки.

"Цілковите неподобство. Варварство і блюзнірство! Тим більше в день національного трауру! Ну як так? Ну от чому росіяни - це завжди синонім бруду і вандалізму?! Ось саме через таких... соромно бути росіянином в Європі", - написав Андрій Іванов.

Цей обеліск був встановлений в районі Табан в 40-ву річницю революції.

В Угорщині осквернили пам'ятник жертвам Угорської революції (скрін: facebook.com/Андрій Іванов)

Нагадаємо, Угорщина потрапила під вплив Радянського Союзу під час поділу Європи після перемоги над Німеччиною в 1945 році. А 14 травня 1955 року був підписаний Варшавський договір, військовий союз під керівництвом СРСР, куди крім 15 радянських республік увійшли НДР, Чехословаччина, Польща, Болгарія, Румунія, а також Угорщина.

Угорське повстання почалося 23 жовтня 1956 року з маршу студентів і інтелігенції, який закінчився збройним протистоянням між повстанцями і службою AVH (аналог КДБ в Угорщині).

4 листопада радянські війська завдали авіаудару і ввели танки і піхоту в Будапешт. До січня 1957 повстання придушили. Жертвами Угорської революції стали тисячі людей, пізніше близько 200 тисяч угорців емігрували, як біженці.