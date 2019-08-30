Клявся і божився: у Львові спіймали вандала, який малював радянську символіку

У Львові місцеві жителі спіймали вандала (Колаж РБК-Україна)

Чоловік почав просити вибачення і обіцяти, що більше так не буде

У Львові місцеві жителі затримали чоловіка, який розмальовував забороненою радянською комуністичною символікою пам'ятники і фігуру Божої Матері. Про це повідомляє видання "Варта".

У четвер, 29 серпня, мешканці Винник під Львовом виявили, що на постаменті Божої Матері, на кількох будинках, а також на пам'ятках хтось намалював заборонену в Україні комуністичну символіку червоною фарбою – серпи з молотами і червоні зірки. Таку ж символіку помітили на пам'ятнику Степана Бандері у Львові.

У Львові спіймали провокатора-вандала (фото:varta1.com.ua)

Підозра жителів впала на місцевого жителя, який і раніше був помічений у захопленні "руськім миром". Це 34-річний житель вулиці Кільцевої. Він проживає разом з матір'ю, яка на даний момент перебуває на заробітках за кордоном. Сам він ніде не працює та зловживає алкогольними напоями.

У Львові спіймали любителя "руського миру" (Відео:YouTube/Варта1)

Раніше його вже затримували за подібну поведінку. Також він кидав бруківку в торговельний заклад в центрі міста. Карати за законом його не стали, так як він клявся-божився, що більше так чинити не буде і пояснював свої вчинки тим, що в нього депресія і невлаштоване життя.

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