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Під Києвом росіянин осквернив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні (відео)

STYLERПодії    04.11.2019 - 11:20
Під Києвом росіянин осквернив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні (відео)
Під Києвом у Вишневому росіянин осквернив прапор УПА (колаж: РБК-Україна)

Чоловік осквернив прапор на меморіалі на честь Героїв Небесної Сотні

У місті Вишневе під Києвом п'яний чоловік осквернив прапор Української повстанської армії. Інцидент стався у сквері Небесної Варти, де встановлено меморіал на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

Неадекват зламав флагшток, зірвав і порвав прапор УПА. Чоловіка затримала поліція. Правоохоронцям він пояснив свій вчинок тим, що переплутав прапор з триколором РФ.

Під Києвом росіянин осквернив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні (відео)

Сквер Небесної Варти у Вишневому (фото: соцмережі)

Дивне пояснення для людини, яка як виявилося, приїхала із Ставрополя Російської Федерації.

"Я думав, що він російський", - каже чоловік.

Навіть людині, яка не проживає в РФ, складно сплутати чорно-червоний прапор УПА з російським триколором (білий, синій, червоний).

"У місті Вишневому бухий неадекват у сквері Небесної Варти зламав флагшток і зірвав прапор УПА. Був затриманий співробітниками поліції. Затриманий каже, що переплутав прапор з триколором РФ", - сказано у підписі до відео.

У місті Вишневому бухий неадекват у сквері Небесної Варти зламав флагшток і зірвав прапор УПА. Був затриманий співробітниками поліції. Затриманий каже, що переплутав прапор із триколором РФ.

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Під Києвом у Вишневому росіянин осквернив прапор УПА (відео: facebook.com/KyivOperativ)

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