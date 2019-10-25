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У Чехії двічі за добу облили фарбою пам'ятники радянським воїнам

Новини » В світі    25.10.2019 - 00:24
У Чехії двічі за добу облили фарбою пам'ятники радянським воїнам
Ілюстративне фото (facebook.com/AmbRusCz)

У двох чеських містах невідомі облили фарбою пам'ятники солдатам радянської армії

У чеських містах Острава і Брно невідомі облили фарбою пам'ятники радянським воїнам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Инцидентс в Остраві стався у ніч на 23 жовтня. Постамент пам'ятника, встановленого в Садах Коменського в 1946 році, облили червоною фарбою, а також нанесли на нього написи угорською мовою Budapešť 1956 (Будапешт 1956) і слово "kitartás" - "Витримати!". Рівно 63 роки тому, в цей день в Будапешті почалося збройне повстання проти комуністичного режиму, яке було придушене радянськими військами.

Муніципальна влада засудила акт вандалізму, назвавши його "проявом людської дурості".

Фахівці визначають, яким способом краще усунути фарбу і у скільки це обійдеться. За попереднім висновком, очищення займе кілька днів.

Другий інцидент стався в місті Брно. Там також пам'ятник облили червоною фарбою. Як заявили в поліції, про подію повідомив один з перехожих. Було порушено кримінальну справу, вандалам загрожує до року в'язниці.

У посольстві Росії в Чехії засудили дії вандалів.

Нагадаємо, в серпні невідомі осквернили пам'ятник Маршалу Радянського Союзу Івану Конєву в Празі, написавши фарбою образу на монументі.

Пам'ятник неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів. Так, навесні 2018 року невідомі облили пам'ятник Конєву рожевою фарбою, а восени 2017 вандали написали на монументі кілька дат.

У вересні невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що в місті Мена Чернігівської області на кладовищі невідомі пошкодили пам'ятники загиблих учасників АТО на їх могилах.

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