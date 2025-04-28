Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергией

Правильно начать утро - значит задать настроение всему дню. Названа тренировка, которая поможет быстро проснуться, повысить настроение и зарядить организм энергией на долгие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
За пять минут можно раскрыть потенциал своего тела с намерением и целью. Эти пять упражнений не требуют оборудования, минимум места и обеспечивают максимальный эффект.
Приседания активизируют ноги и ягодичные мышцы, одновременно активизируя сердце. Приседания стимулируют кровообращение в нижней части тела, раскрывают бедра и колени, позволяя лучше двигаться в течение дня. Сосредоточьтесь на глубине и контролируйте скорость.
Как правильно приседать:
Движение растягивает подколенные сухожилия и активирует плечи. Оно сочетает гибкость и силу, бросая вызов стабильности и координации.
Выполняйте упражнение так:
Высокие колени ускоряют сердечный ритм, одновременно задействуя мышцы кора, сгибатели бедер и квадрицепсы. Это кардионагрузка, которая также улучшает координацию и силу.
Упражнение также пробуждает нервную систему и улучшает кровообращение с ног до головы.
Как это сделать:
Боковые наклоны стоя направлены на косые мышцы живота, растягивают позвоночник. Наклоны в стороны стоя помогают снять напряжение в спине и улучшают общую подвижность туловища. Контролируемые боковые наклоны также пробуждают средний отдел, поддерживая осанку и дыхание.
Упражнение правильно выполнять так:
Ягодичный мостик укрепляет заднюю цепочку ягодиц, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, а также растягивают сгибатели бедра.
Как правильно выполнить упражнение:
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