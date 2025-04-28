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Розпочинайте день правильно: 5-хвилинне тренування, яке заряджає енергією

Названо ранкове тренування, яке зарядить енергією на цілий день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильно розпочати ранок - означає задати настрій усьому дню. Названо тренування, яке допоможе швидко прокинутися, підвищити настрій і зарядити організм енергією на довгі години.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

За п’ять хвилин можна розкрити потенціал свого тіла з наміром і метою. Ці п’ять вправ не потребують обладнання, мінімум місця та забезпечують максимальний ефект.  

60 секунд присідайте

Присідання активізують ноги та сідничні м’язи, водночас активізуючи серце. Присідання стимулюють кровообіг у нижній частині тіла, розкриває стегна та коліна, дозволяючи краще рухатися протягом дня. Зосередьтеся на глибині та контролюйте швидкість.

Як правильно присідати:

  • встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, носки злегка розгорнуті в бік
  • залучайте прес ​​та тримайте груди піднятими
  • опустіть корпус, поки стегна не стануть паралельні підлозі 
  • натисніть на п’яти, щоб повернутися до положення стоячи 
  • повторюйте протягом 60 секунд

Присідання (фото: eatthis.com)

60 секунд виконуйте вправу "гора"

Рух розтягує підколінні сухожилля та активує плечі. Він поєднує гнучкість і силу, кидаючи виклик стабільності та координації.

Виконуйте вправу так:

  • встаньте прямо, ноги на ширині стегон 
  • зробіть нахил і дотягніться руками до підлоги 
  • проведіть руками вперед, доки не досягнете високого положення дошки 
  • затримайтеся, потім поверніться руками в положення стоячи 
  • повторюйте з контролем протягом 60 секунд

Вправа "гора" (фото: eatthis.com)

60 секунд високі коліна

Високі коліна пришвидшують серцевий ритм, одночасно залучаючи м’язи кора, згиначі стегон і квадрицепси. Це кардіонавантаження, яке також покращує координацію та силу.

Вправа також пробуджує нервову систему та покращує кровообіг з ніг до голови. 

Як це зробити:

  • встаньте прямо, ноги на ширині стегон 
  • підтягніть праве коліно до грудей, коли ліва рука рухається вперед 
  • швидко міняйте сторони, прокачуючи руки і ноги 
  • продовжуйте чергувати протягом 60 секунд

Вправа "високі коліна" (фото: eatthis.com)

60 секунд виконуйте нахили в сторони 

Бічні нахили стоячи спрямовані на косі м’язи живота, розтягують хребет. Нахили в сторони стоячи допомагають зняти напругу в спині і покращують загальну рухливість тулуба. Контрольовані бічні нахили також пробуджують середній відділ, підтримуючи поставу та дихання.

Вправу правильно виконувати так:

  • встаньте, ноги на ширині стегон, руки витягнуті над головою 
  • глибоко вдихніть і на видиху повільно нахиліться вбік, не повертаючись 
  • поверніться в центр і повторіть з протилежного боку 
  • рухайтеся з кожним вдихом протягом 60 секунд

Нахили в сторони стоячи (фото: eatthis.com)

60 секунд робіть "місток"

Сідничний місток зміцнює задній ланцюжок сідниць, підколінні сухожилля та нижню частину спини, а також розтягують згиначі стегна. 

Як правильно виконати вправу:

  • ляжте на спину, зігніть коліна, ступні поставте на підлогу 
  • руки з боків, долонями вниз 
  • натисніть на п’яти, щоб підняти стегна, доки тіло не утворить пряму лінію від плечей до колін 
  • стисніть сідниці у верхній частині, а потім повільно опустіть 
  • повторюйте протягом 60 секунд

Вправа "місток" (фото: eatthis.com)

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