Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергией
Правильно начать утро - значит задать настроение всему дню. Названа тренировка, которая поможет быстро проснуться, повысить настроение и зарядить организм энергией на долгие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
За пять минут можно раскрыть потенциал своего тела с намерением и целью. Эти пять упражнений не требуют оборудования, минимум места и обеспечивают максимальный эффект.
60 секунд приседайте
Приседания активизируют ноги и ягодичные мышцы, одновременно активизируя сердце. Приседания стимулируют кровообращение в нижней части тела, раскрывают бедра и колени, позволяя лучше двигаться в течение дня. Сосредоточьтесь на глубине и контролируйте скорость.
Как правильно приседать:
- встаньте, расставив ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в сторону
- задействуйте пресс и держите грудь приподнятой
- опустите корпус, пока бедра не станут параллельны полу
- нажмите на пятки, чтобы вернуться в положение стоя
- повторяйте в течение 60 секунд
Приседания (фото: eatthis.com)
60 секунд выполняйте упражнение "гора"
Движение растягивает подколенные сухожилия и активирует плечи. Оно сочетает гибкость и силу, бросая вызов стабильности и координации.
Выполняйте упражнение так:
- встаньте прямо, ноги на ширине бедер
- сделайте наклон и дотянитесь руками до пола
- проведите руками вперед, пока не достигнете высокого положения доски
- задержитесь, затем вернитесь руками в положение стоя
- повторяйте с контролем в течение 60 секунд
Упражнение "гора" (фото: eatthis.com)
60 секунд высокие колени 60 секунд
Высокие колени ускоряют сердечный ритм, одновременно задействуя мышцы кора, сгибатели бедер и квадрицепсы. Это кардионагрузка, которая также улучшает координацию и силу.
Упражнение также пробуждает нервную систему и улучшает кровообращение с ног до головы.
Как это сделать:
- встаньте прямо, ноги на ширине бедер
- подтяните правое колено к груди, когда левая рука движется вперед
- быстро меняйте стороны, прокачивая руки и ноги
- продолжайте чередовать в течение 60 секунд
Упражнение "высокие колени" (фото: eatthis.com)
60 секунд выполняйте наклоны в стороны
Боковые наклоны стоя направлены на косые мышцы живота, растягивают позвоночник. Наклоны в стороны стоя помогают снять напряжение в спине и улучшают общую подвижность туловища. Контролируемые боковые наклоны также пробуждают средний отдел, поддерживая осанку и дыхание.
Упражнение правильно выполнять так:
- встаньте, ноги на ширине бедер, руки вытянуты над головой
- глубоко вдохните и на выдохе медленно наклонитесь в сторону, не поворачиваясь
- вернитесь в центр и повторите с противоположной стороны
- двигайтесь с каждым вдохом в течение 60 секунд
Наклоны в стороны стоя (фото: eatthis.com)
60 секунд делайте "мостик"
Ягодичный мостик укрепляет заднюю цепочку ягодиц, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, а также растягивают сгибатели бедра.
Как правильно выполнить упражнение:
- лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол
- руки по бокам, ладонями вниз
- нажмите на пятки, чтобы поднять бедра, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей
- сожмите ягодицы в верхней части, а затем медленно опустите
- повторяйте в течение 60 секунд
Упражнение "мостик" (фото: eatthis.com)
Вас может заинтересовать
- 4 способа, которые помогут сохранить активность ног на долгие годы
- Лучший недельный план тренировок, чтобы действительно увидеть результаты
- Топ-5 распространенных ошибок при тренировках дома, которые сводят все усилия на нет
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.