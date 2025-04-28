Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергией

Правильно начать утро - значит задать настроение всему дню. Названа тренировка, которая поможет быстро проснуться, повысить настроение и зарядить организм энергией на долгие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

За пять минут можно раскрыть потенциал своего тела с намерением и целью. Эти пять упражнений не требуют оборудования, минимум места и обеспечивают максимальный эффект.

60 секунд приседайте

Приседания активизируют ноги и ягодичные мышцы, одновременно активизируя сердце. Приседания стимулируют кровообращение в нижней части тела, раскрывают бедра и колени, позволяя лучше двигаться в течение дня. Сосредоточьтесь на глубине и контролируйте скорость.

Как правильно приседать:

встаньте, расставив ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в сторону

задействуйте пресс и держите грудь приподнятой

опустите корпус, пока бедра не станут параллельны полу

нажмите на пятки, чтобы вернуться в положение стоя

повторяйте в течение 60 секунд

Приседания (фото: eatthis.com)

60 секунд выполняйте упражнение "гора"

Движение растягивает подколенные сухожилия и активирует плечи. Оно сочетает гибкость и силу, бросая вызов стабильности и координации.

Выполняйте упражнение так:

встаньте прямо, ноги на ширине бедер

сделайте наклон и дотянитесь руками до пола

проведите руками вперед, пока не достигнете высокого положения доски

задержитесь, затем вернитесь руками в положение стоя

повторяйте с контролем в течение 60 секунд

Упражнение "гора" (фото: eatthis.com)

60 секунд высокие колени 60 секунд

Высокие колени ускоряют сердечный ритм, одновременно задействуя мышцы кора, сгибатели бедер и квадрицепсы. Это кардионагрузка, которая также улучшает координацию и силу.

Упражнение также пробуждает нервную систему и улучшает кровообращение с ног до головы.

Как это сделать:

встаньте прямо, ноги на ширине бедер

подтяните правое колено к груди, когда левая рука движется вперед

быстро меняйте стороны, прокачивая руки и ноги

продолжайте чередовать в течение 60 секунд

Упражнение "высокие колени" (фото: eatthis.com)

60 секунд выполняйте наклоны в стороны

Боковые наклоны стоя направлены на косые мышцы живота, растягивают позвоночник. Наклоны в стороны стоя помогают снять напряжение в спине и улучшают общую подвижность туловища. Контролируемые боковые наклоны также пробуждают средний отдел, поддерживая осанку и дыхание.

Упражнение правильно выполнять так:

встаньте, ноги на ширине бедер, руки вытянуты над головой

глубоко вдохните и на выдохе медленно наклонитесь в сторону, не поворачиваясь

медленно наклонитесь в сторону, не поворачиваясь вернитесь в центр и повторите с противоположной стороны

двигайтесь с каждым вдохом в течение 60 секунд

Наклоны в стороны стоя (фото: eatthis.com)

60 секунд делайте "мостик"

Ягодичный мостик укрепляет заднюю цепочку ягодиц, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, а также растягивают сгибатели бедра.

Как правильно выполнить упражнение:

лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол

руки по бокам, ладонями вниз

нажмите на пятки, чтобы поднять бедра, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей

сожмите ягодицы в верхней части, а затем медленно опустите

повторяйте в течение 60 секунд