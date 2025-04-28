ua en ru
Пн, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергией

Понедельник 28 апреля 2025 20:03
UA EN RU
Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергией Названа утренняя тренировка, которая зарядит энергией на целый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильно начать утро - значит задать настроение всему дню. Названа тренировка, которая поможет быстро проснуться, повысить настроение и зарядить организм энергией на долгие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

За пять минут можно раскрыть потенциал своего тела с намерением и целью. Эти пять упражнений не требуют оборудования, минимум места и обеспечивают максимальный эффект.

60 секунд приседайте

Приседания активизируют ноги и ягодичные мышцы, одновременно активизируя сердце. Приседания стимулируют кровообращение в нижней части тела, раскрывают бедра и колени, позволяя лучше двигаться в течение дня. Сосредоточьтесь на глубине и контролируйте скорость.

Как правильно приседать:

  • встаньте, расставив ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в сторону
  • задействуйте пресс и держите грудь приподнятой
  • опустите корпус, пока бедра не станут параллельны полу
  • нажмите на пятки, чтобы вернуться в положение стоя
  • повторяйте в течение 60 секунд

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергиейПриседания (фото: eatthis.com)

60 секунд выполняйте упражнение "гора"

Движение растягивает подколенные сухожилия и активирует плечи. Оно сочетает гибкость и силу, бросая вызов стабильности и координации.

Выполняйте упражнение так:

  • встаньте прямо, ноги на ширине бедер
  • сделайте наклон и дотянитесь руками до пола
  • проведите руками вперед, пока не достигнете высокого положения доски
  • задержитесь, затем вернитесь руками в положение стоя
  • повторяйте с контролем в течение 60 секунд

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергиейУпражнение "гора" (фото: eatthis.com)

60 секунд высокие колени 60 секунд

Высокие колени ускоряют сердечный ритм, одновременно задействуя мышцы кора, сгибатели бедер и квадрицепсы. Это кардионагрузка, которая также улучшает координацию и силу.

Упражнение также пробуждает нервную систему и улучшает кровообращение с ног до головы.

Как это сделать:

  • встаньте прямо, ноги на ширине бедер
  • подтяните правое колено к груди, когда левая рука движется вперед
  • быстро меняйте стороны, прокачивая руки и ноги
  • продолжайте чередовать в течение 60 секунд

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергиейУпражнение "высокие колени" (фото: eatthis.com)

60 секунд выполняйте наклоны в стороны

Боковые наклоны стоя направлены на косые мышцы живота, растягивают позвоночник. Наклоны в стороны стоя помогают снять напряжение в спине и улучшают общую подвижность туловища. Контролируемые боковые наклоны также пробуждают средний отдел, поддерживая осанку и дыхание.

Упражнение правильно выполнять так:

  • встаньте, ноги на ширине бедер, руки вытянуты над головой
  • глубоко вдохните и на выдохе медленно наклонитесь в сторону, не поворачиваясь
  • вернитесь в центр и повторите с противоположной стороны
  • двигайтесь с каждым вдохом в течение 60 секунд

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергиейНаклоны в стороны стоя (фото: eatthis.com)

60 секунд делайте "мостик"

Ягодичный мостик укрепляет заднюю цепочку ягодиц, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, а также растягивают сгибатели бедра.

Как правильно выполнить упражнение:

  • лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол
  • руки по бокам, ладонями вниз
  • нажмите на пятки, чтобы поднять бедра, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей
  • сожмите ягодицы в верхней части, а затем медленно опустите
  • повторяйте в течение 60 секунд

Начинайте день правильно: 5-минутная тренировка, которая заряжает энергиейУпражнение "мостик" (фото: eatthis.com)

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправи Здоровье Спортзал
NEWS
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога